CCOO advierte de la "sobrecarga laboral" en el comercio con su campaña 'Kit de supervivencia para el Black Friday'

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Servicios ha lanzado en medios de comunicación y redes sociales la campaña 'Kit de supervivencia para el Black Friday' para advertir de "las precarias condiciones laborales que sufren miles y miles de trabajadoras/es del sector comercio en uno de los mayores picos de actividad del año que arranca este viernes con el 'Black Friday' y que se prolongará hasta las rebajas de enero".

El sindicato busca "hacer visible la otra 'black reality' de las plantillas sujetas a sobrecargas de trabajo, horarios extenuantes, exceso de turnos partidos, falta de tiempos de descanso y salarios precarios, en un sector marcado por una elevada temporalidad y parcialidad en el empleo".

Para ello se distribuirán folletos y carteles informativos en tiendas y comercios, además de vídeos en redes sociales bajo el hashtag #SobrevivirBlackFriday, con información práctica sobre 'cómo sobrevivir a los duros días de trabajo sin que la salud física y mental se quede en el camino' y lemas como 'Tus derechos no tienen descuento. ¡No lo olvides!'.

CCOO exige a las empresas del comercio minorista "el cumplimiento de los horarios establecidos en los calendarios laborales y el respeto a descansos mínimos que permitan la conciliación". También "garantías de protección de la salud laboral de las trabajadoras y los trabajadores y dotaciones suficientes de personal en los periodos de mayor carga".

Según el informe 'Black Friday 2025' del sindicato, "este año se crearán en el comercio textil más de 30.000 nuevos empleos de los cuales el 80% serán temporales y precarios, ocupados mayoritariamente por mujeres y jóvenes sin experiencia y con salarios un 26% menos que la media de la economía nacional pese al incremento de beneficios por ventas registrados en los últimos años".

Por todo ello, desde CCOO Servicios reclaman "la toma de conciencia por parte de las y los consumidores para hacerse cargo de las repercusiones negativas de estas campañas de ventas con descuento sobre las personas que trabajan en el sector, especialmente en aquellos puestos donde los colectivos más vulnerables se sienten absolutamente desprotegidos".

Asimismo, exigen que "se dignifiquen las condiciones laborales en el Comercio, primer nicho de empleo en nuestro país, lo que servirá para hacer un sector de personas profesionales que garantizarán un servicio de calidad".