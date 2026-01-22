CCOO asegura que la digitalización "no sustituye a las personas, ya que sin personal no hay cuidados dignos"

Nuevo sistema de comunicación usuario-profesional instalado en las residencias públicas de personas mayores de La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja (FSS-CCOO La Rioja) ha asegurado, a través de un comunicado, que la digitalización "no sustituye a las personas, ya que sin personal no hay cuidados dignos".

Desde el sindicato consideran que el nuevo sistema de alertas presentado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, "no garantizará una mejora real en la atención a las personas usuarias mientras no se refuercen las plantillas ni se mejoren las condiciones laborales y salariales del personal".

La FSS-CCOO La Rioja "criticamos duramente el sistema anunciado, ya que destinar 1.748.316,46 euro a un sistema tecnológico no soluciona el problema estructural de falta de personal, provocado por unas condiciones laborales precarias, una sobrecarga de trabajo insoportable y unos salarios indignos".

El problema "no se resuelve instalando sistemas de llamada paciente cuando no hay personal suficiente para atender esas llamadas. Resulta especialmente indignante que, mientras en algunas residencias se comparte material de aseo individual para las personas usuarias, se sigan destinando fondos públicos a empresas con gestión privada en lugar de invertirlos en el refuerzo de plantillas".

"Esta es ya la segunda inyección de dinero público a empresas privadas, mientras los problemas estructurales del sector continúan sin resolverse", han añadido. Desde la FSS-CCOO La Rioja han criticado que las empresas se están llevando "calentito" a sus bolsillos la subida del precio de la plaza concertada, de entre un 24 por ciento y un 35 por ciento, así como el aumento de plazas concertadas, sin que estos incrementos se traduzcan en mejoras reales para las personas trabajadoras ni para las personas usuarias.

La Consejería "es plenamente conocedora de la grave falta de profesionales en residencias y centros de día -gerocultores/as, personal de limpieza, pinches, cocineros/as y técnicos/as- y, aun así, no está adoptando medidas eficaces para revertir esta situación".

Resulta "incomprensible que María Martín y Ana Zuazo, que llevan más de cuatro meses viendo y escuchando las concentraciones del personal a las puertas de los centros y de la propia Consejería de Servicios Sociales y sigan ignorando las reivindicaciones del sector y continúen apostando por soluciones tecnológicas vacías de contenido humano".

Desde CCOO han recordado que la tecnología "puede ser una herramienta de apoyo, pero nunca puede sustituir la atención directa". Los pulsadores, sensores de cama o tablets "pueden agilizar los avisos, pero si no hay personal suficiente, la respuesta no puede ser ni rápida ni adecuada".

"Hablar de calidad asistencial en estas condiciones es, como mínimo, temerario. Es absolutamente inviable garantizar una atención digna cuando, por ejemplo, una sola auxiliar atiende por la noche a 50 residentes". Esa trabajadora "debe encargarse de recenas, medicación, cambios de pañal, cambios posturales y atender caídas, muchas veces apoyándose sola ante situaciones de riesgo. En ese contexto, cabe preguntarse: si suena un pulsador, ¿quién atiende esa llamada?".

A esta situación se suma "la falta de cobertura de las bajas laborales, que se producen a diario y generan turnos bajo mínimos, una sobrecarga constante de trabajo y un deterioro grave de la salud física y emocional de las trabajadoras, con un impacto directo en la calidad de la atención que reciben las personas usuarias".

Desde la FSS-CCOO La Rioja han reclamado al Gobierno de La Rioja que exija a las empresas que forman parte de la mesa negociadora del convenio colectivo que "inviertan parte del incremento económico derivado de la subida del precio de la plaza concertada y del aumento de plazas concertadas en la mejora real de las condiciones laborales del personal".

"No es aceptable que estos incrementos de financiación pública no repercutan en salarios dignos, refuerzo de plantillas y mejora de ratios, y acaben únicamente aumentando los beneficios empresariales, mientras las trabajadoras continúan soportando una precariedad estructural que pone en riesgo tanto su salud como la atención que reciben las personas usuarias", han añadido.

Por todo ello, desde la FSS-CCOO La Rioja han reclamado al Gobierno de La Rioja que "priorice de manera urgente el refuerzo de las plantillas, la mejora de las ratios de personal, la cobertura de todas las bajas laborales y unas condiciones salariales dignas en residencias y centros de día, antes de presentar la digitalización como la solución a los problemas del sector".