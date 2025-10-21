LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO asegura que el nuevo pliego de teleasistencia "no mejora ni el servicio, ni las condiciones". El sindicato ha señalado que el documento "no supone ninguna rebaja del 32 por ciento en el precio, como se ha afirmado por parte de la consejería de Servicios Sociales, si bien este ahorro que ellos dicen es porque en enero se sacó a licitación una parte del anterior pliego que son los terminales y el sistema informático y en este esta lo relativo al personal y los medios -el anterior estaba todo junto-.

Ante la información "errónea sacada en prensa queremos comunicar que con fecha 2 de junio de 2025, CC.OO del Hábitat impugna los pliegos de licitación del servicio de teleasistencia que dicha consejería publica y que omiten información relevante de las condiciones laborales, así como la insuficiencia de presupuesto base de licitación, lo que suponía una infracción de los preceptos citados y la obligación de garantizar la viabilidad económica de dicha licitación".

Una vez registrada la demanda y notificada al Gobierno de la Rioja dicha Consejería "se vio obligada a retirar de urgencia y desistir de los pliegos y se convoca a los representantes de los trabajadores a una reunión en la cual se le trasladan nuestras quejas y se les da unas recomendaciones para la mejora del servicio y de las condiciones de los trabajadores y usuarios".

En la nueva revisión del pliego y a petición expresa de CCOO, "se incrementó el número de teleoperadores (TOP) de 12 a 14 y el de unidades móviles (UMT) de 14 a 17, incluyendo tres nuevas unidades para la sede de Alfaro. Sin embargo, la zona centro sigue sin refuerzo de personal como también habíamos solicitado".

Desde CC.OO. del Hábitat han lamentado que "las ratios de usuarios por profesional no mejoran, y no se incrementan las unidades móviles de teleasistencia en la zona centro, la más saturada y con mayor previsión de crecimiento. Actualmente, solo hay una unidad por turno que debe cubrir amplias áreas como el Najerilla, los Cameros y Logroño, así como en este nuevo pliego se ha eliminado el requisito de titulación universitaria para ejercer como teleoperador lo cual precariza el servicio que hasta ahora era obligatorio trabajadores sociales".

Otra de las cosas que dicha Consejería ha comunicado "erróneamente es la innovación de unos detectores de caídas o los sistemas adaptados para personas sordas o ciegas, queremos decirle a esta consejería que es muy triste que no sepa que esos detectores están es servicio desde hace ya muchos años".

"También nos tememos que dicho servicio no se va a poner en marcha como recogen los pliegos y se va a prorrogar hasta el año que viene por falta de presupuesto este año para pagar este servicio tan esencial", ha señalado el sindicato.

Desde CCOO "ya adelantamos que una vez entre la nueva contrata vamos a velar por que se cumpla a rajatabla todo lo acordado en ese contrato y así no se vulnere ningún derecho fundamental de ningún trabajador ni se pierda calidad en dicho servicio".