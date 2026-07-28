CCOO celebra que la justicia frene "el parche ilegal" del SERIS para contratar médicos sin especialidad en La Rioja

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) valora "de forma muy positiva" el freno judicial a las maniobras administrativas del Gobierno de La Rioja en la contratación sanitaria. A través de un auto dictado el 22 de julio de 2026 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Logroño, la Justicia ha ordenado suspender de forma inmediata las oposiciones del Servicio Riojano de Salud (SERIS) para la plaza de Técnico titulado superior de la rama sanitaria (Médico/a), correspondiente a la OPE de 2025.

Esta decisión responde al recurso presentado por la Abogacía del Estado a petición del Ministerio de Sanidad e impone además las costas del proceso al propio SERIS.

De este modo, el tribunal paraliza de forma cautelar las oposiciones para evitar que se realicen nombramientos o contrataciones que más tarde resulten contrarios a la ley y difíciles de corregir.

MOTIVOS

El auto ratifica provisionalmente los graves vicios de legalidad denunciados contra esta convocatoria, basada en dos argucias administrativas:

1. Vulneración de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS): El SERIS clasificó formalmente estas plazas como personal estatutario de "Gestión y Servicios" (no sanitario). Sin embargo, el temario y las funciones reales asignadas incluían labores clínicas asistenciales directas (cribado en atención continuada, gestión de bajas médicas, prescripción de recetas, atención telefónica en el 061 y soporte a Centros de Salud).

La LOPS (art. 16.3) exige de forma imperativa el título de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria para realizar tareas asistenciales. Pretender sustituir la titulación MIR por graduados sin especialidad mediante este "truco" es "flagrantemente ilegal".

2. Uso indebido de la exención de nacionalidad: El SERIS permitió la inscripción de extranjeros extracomunitarios amparándose en la Ley autonómica 17/2022 de La Rioja. No obstante, dicha norma solo exime del requisito de nacionalidad a categorías sanitarias asistenciales.

Al haber etiquetado formalmente la plaza como "Gestión y Servicios", la convocatoria vulneró el régimen básico del Estatuto Marco (Ley 55/2003, art. 30.5.a).

Desde la FSS-CCOO se exige al SERIS "que abandone de inmediato los atajos ilegales para abordar la falta de personal médico de familia. Esta resolución de Logroño se enmarca en un contexto de denuncia que el sindicato viene realizando a nivel estatal: distintas comunidades autónomas están recurriendo de forma creciente a la contratación de personal médico y facultativo sin la correspondiente Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Atención Primaria, urgencias comarcales y Salud Mental".

"Saltarse el requisito de la especialidad vía residencia no es una solución: es abrir la puerta a un modelo que debilita la sanidad pública, pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía y deteriora la calidad asistencial", advierten desde CCOO.

La FSS-CCOO incide en las "nefastas consecuencias" de esta práctica:

Devaluación de la Atención Primaria: Se introduce el peligroso concepto de que los profesionales de Atención Primaria no necesitan la misma cualificación ni acreditación de competencias que los de los grandes hospitales.

Sesgo y discriminación territorial: Se consiente el uso de personal sin especialidad acreditada para cubrir centros de salud rurales o comarcales, reservando la exigencia del título MIR para el ámbito urbano. Esto crea pacientes de primera y de segunda según su lugar de residencia.

Ataque al sistema formativo (MIR/PIR): En algunos centros se llega "al extremo inaceptable de situar a personal sin especialidad en tareas de docencia o supervisión de residentes, reduciendo la capacidad de las unidades docentes".

"SOLUCIONES REALES, NO ATAJOS ILEGALES"

Para CCOO, el problema de fondo del Sistema Nacional de Salud no es la ausencia de profesionales sino "la incapacidad de las administraciones públicas para retenerlos debido a la falta de planificación, la precariedad y unas condiciones laborales que expulsan a los especialistas del sistema público".

La FSS-CCOO reclama al Gobierno de La Rioja y al conjunto de los gobiernos autonómicos "un cambio radical de rumbo" que incluya:

Planificación real de las plantillas y convocatorias suficientes de Formación Sanitaria Especializada.

Condiciones laborales atractivas, estabilidad, salarios dignos y cargas de trabajo asumibles.

Incentivos específicos para puestos de difícil cobertura en zonas rurales y refuerzo urgente de la Atención Primaria.

Agilización de la homologación de títulos extracomunitarios asegurando siempre la equivalencia formativa exigida en el SNS.

"Garantizar que la atención sanitaria la prestan profesionales con la cualificación adecuada es un derecho de la ciudadanía y una responsabilidad ineludible de la administración", concluyen desde el sindicato.