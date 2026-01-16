CCOO se concentra por fallecimiento de vigilante de seguridad de Museo Wurth reclamando aplicar coeficientes reductores - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sindicato Comisiones Obreras de La Rioja se han concentrado este mediodía ante su sede y han guardado un minuto de silencio en memoria del vigilante de seguridad fallecido ayer de un infarto en el Museo Würth, en Agoncillo.

El trabajador, de 64 años, ha sido encontrado muerto esta noche al fallecer durante su servicio de tarde, debido al parecer a un infarto, según los primeros indicios. El servicio 112, trasladado hasta el lugar, sólo habría podído certificar ya su fallecimiento.

Como ha apuntado el secretario general de la Federación de Hábitat de CCOO de La Rioja Javier García, "es triste concentrarnos a los 16 días del año por un accidente mortal que hemos tenido, un compañero de 64 años que le ha dado un infarto de trabajo".

"Sector de la seguridad, jornadas de 12 horas, jornadas en solitario", ha apuntado García, quien ha señalado que "la empresa en este caso no podemos decir nada, porque está investigando todo, pero sí que solicitamos a las administraciones y a las empresas que velen por la seguridad y por la salud de los trabajadores".

Algo especialmente relevante en este caso ya que, como ha recordado el responsable sindical, "ese compañero estaba solo en el Museo", donde, ha incidido, "existen desfibriladores", pero, al encontrarse en solitario el afectado "no había nadie para utilizarlos".

A ello ha añadido García que "por un lado tenemos jornadas de 12 horas, y por otro, un trabajador de 64 años", ante lo que ha considerad que "no podemos permitirnos que personas con 64, 65, 66, incluso 67 años hagan estas jornadas, mantengan este ritmo de trabajo".

En este sentido, ha subrayado que "hace no mucho, el Gobierno sacó una ley para buscar los coeficientes reductores en oficios que sean peligrosos; éste es un oficio muy peligroso, lo primero porque están expuestos a cualquier tipo de suceso, a jornadas largas de 12 horas, a vigilancias en las que se hacen andando por las instalaciones 15 ó 20 kilómetros, muchas veces por la noche y solos".

"Exigimos al Gobierno que ponga ya en marcha los coeficientes reductores. Están en fase de estudio, no nos vale estar en fase de estudio, hay que darle ya un empujón. Son sectores, como la seguridad, construcción, limpieza, ayuda a domicilio, que son muy precarios y tenemos sí o sí que hacerles unos coeficientes reductores", ha afirmado.

Y es que, en sus palabras, "la pandemia que nos viene en el futuro va a ser ésta, que las personas mayores no van a volver de su puesto de trabajo, están casi todos los trabajadores que pasan de 60 años con graves patologías por los ritmos de trabajo, por las jornadas eternas, hay que dar un empujón a esos coeficientes para que puedan coger su jubilación como Dios manda".

Por su parte, la secretaria de Salud y Medio Ambiente de Comisiones Obreras de La Rioja Eva Fernández ha lamentado "profundamente este accidente que ha pasado con un trabajador en solitario, que se podía haber evitado o no, porque había desfribilador en el puesto de trabajo pero no había persona que lo pudiera usar".

Igualmente, ha coincidido en reclamar "los coeficientes reductores para este tipo de trabajos, en los que al final las personas se debilitan su salud y se acaban teniendo consecuencias graves como una muerte".

Así, ha recordado que "el año pasado murieron 233 personas en España por infarto en el trabajo y queda claro que las condiciones laborales, sobre todo las medidas preventivas que se toman en los puestos de trabajo, no son suficientes". "Si fueran suficientes no hubiera ni accidentes ni muertes en el trabajo", ha sentenciado.

Por ello, ha insistido en que "lo que reclamamos es que a quien le corresponda, que haga una rigurosa investigación, y que todos los implicados en la prevención de riesgos laborales, empresas, trabajadores, Gobierno, se pongan de verdad este año, que no se quede todo en papel mojado".

En este sentido, ha recordado que "el Gobierno ha declarado 2026 como año de la seguridad y salud en el trabajo, porque se cumplen 30 años de la Ley de prevención de riesgos laborales", una norma en cuya actualización se está trabajando, "aunque la patronal ha abandonado la negociación, pero tenemos un Gobierno que ha decidido seguir adelante con los sindicatos".

"Esperemos que se hagan pronto estas negociaciones, que se actualice la Ley de prevención de riesgos laborales y que este año en La Rioja tomemos un impulso muy serio, todas las partes afectadas por la seguridad y salud y que al menos consigamos reducir de verdad la siniestralidad laboral en La Rioja", ha concluido Eva Fernández.