CCOO se concentra y guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de un camionero riojano en Gijón - CCOO LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras se ha concentrado este mediodía para guardar un minuto de silencio, con el que han expresado "nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de un camionero riojano hallado muerto en el interior de su camión en Gijón".

Como han señalado, "en estos momentos de profundo dolor, extendemos nuestro más sentido pésame a los familiares, amistades y compañeros y compañeras de trabajo".

Un "trágico" suceso que "nos recuerda, una vez más, la imperante necesidad de visibilizar la siniestralidad laboral y de reforzar la concienciación sobre el estricto cumplimiento de las medidas preventivas y organizativas en el ámbito laboral".

Desde la central sindical se indica que "un accidente mortal no sólo arrebata una vida, sino que deja una huella devastadora e irreparable en el seno familiar y en todo el entorno laboral".

"Hoy, una vez más y van 9 este año, nos hemos concentrado y realizado un minuto de silencio en recuerdo del trabajador fallecido. 2025 suma ya nueve fallecimientos en centros de trabajo en La Rioja o de riojanos en centros de trabajo de otras CCAA", han lamentado.

Desde CCOO "le recordamos a la patronal del sector de carretera y logística que a nivel estatal, este año ya suman 65 personas fallecidas, dos son de La Rioja, siendo el segundo sector más accidentado a nivel estatal".

Añaden que "conductores y conductoras profesionales llevan décadas expuestos a jornadas interminables, turnos irregulares, sedentarismo forzoso, tensiones físicas y psíquicas continuas; condiciones de trabajo que afectan directamente a su salud mental, cardiovascular, músculo-esqueléticas y al envejecimiento prematuro".

Por eso, "volvemos a hacer un llamamiento a empresas, administración y personas trabajadoras, tanto por cuenta propia como ajena, de la importancia que tiene prevenir los riesgos en los centros de trabajo. Porque prevenir salva vidas".

Desde CCOO "consideramos intolerable el nivel de accidentalidad que soporta La Rioja y exigimos a las empresas que tomen las medidas tan necesarias y obligatorias para prevenir la exposición a riesgos laborales en los centros de trabajo".

También, por último, han hecho "un llamamiento a la Inspección de Trabajo, queremos más acciones inspectoras sobre la normativa de Prevención de Riesgos Laborales".