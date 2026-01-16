CCOO critica "el desmantelamiento" del servicio de diálisis en el Hospital de Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La población de la Rioja Baja "vuelve a ser víctima de un nuevo ataque a la sanidad pública". El Hospital de Calahorra "sufre un nuevo recorte que afecta a un servicio esencial y vital: la diálisis", ha asegurado CCOO en un comunicado.

"No se trata de un hecho aislado, sino de un paso más en el desmantelamiento progresivo y deliberado de este hospital". Actualmente, el servicio de diálisis se presta de lunes a sábado, en horario ininterrumpido de 8,00 a 20,00 horas. Sin embargo, a partir del próximo mes de febrero, la gerencia del centro "pretende suprimir la atención las tardes de martes, jueves y sábados, reduciendo de forma drástica la capacidad asistencial y deteriorando gravemente la calidad del servicio".

"Este recorte tendrá consecuencias directas y graves sobre pacientes crónicos que dependen de la diálisis para vivir", ha apostillado el sindicato, que, ha añadido, que "se verán obligados a modificar sus tratamientos, soportar horarios más rígidos o desplazarse fuera de la comarca, con el consiguiente impacto en su salud, su vida personal, familiar y laboral". "Jugar con la salud de estas personas es absolutamente intolerable", han reseñado.

Desde CCOO han criticado que esta decisión se adopta "ignorando por completo las movilizaciones que se vienen realizando todos los miércoles durante todo el año 2025, en las que profesionales, pacientes y ciudadanía han reclamado de forma clara y reiterada el mantenimiento de los servicios y el futuro del Hospital de Calahorra".

La Consejería de Salud y el Gobierno de La Rioja "han hecho oídos sordos a estas protestas, demostrando un desprecio absoluto hacia la población de la Rioja Baja". El Hospital de Calahorra "es hoy un centro abandonado, sin inversión, sin refuerzos de personal y con una pérdida constante de servicios".

Este abandono, para CCOO, "no es casual: responde a una estrategia clara del Gobierno de La Rioja para debilitarlo, recortar servicios esenciales y, posteriormente, justificar su privatización, argumentando que no es rentable". "Están creando el problema para vender después la solución privada", han añadido.

Para el sindicato "no es aceptable que se siga castigando a una comarca entera, generando una sanidad a dos velocidades y condenando a la población rural a una atención sanitaria de segunda categoría. La sanidad pública no se mide en términos de rentabilidad económica, sino en derechos, equidad y protección de la salud".

Desde CCOO han exigido "de manera inmediata a la Consejería de Salud que revierta este recorte, mantenga el servicio de diálisis en su horario completo, ponga fin al desmantelamiento del Hospital de Calahorra y escuche de una vez las reivindicaciones expresadas en la calle durante todo 2025".

"No vamos a permitir que se juegue con la vida de los pacientes ni que se privatice la sanidad pública a costa del abandono deliberado de nuestros hospitales. La salud no se recorta. El Hospital de Calahorra se defiende", han finalizado.