CCOO, CSIF, UGT y USO reclaman un convenio "justo" para residencias y centros de días

Los sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día -CCOO, CSIF, UGT y USO- han reclamado un convenio "justo" para el sector - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día -CCOO, CSIF, UGT y USO- han reclamado un convenio "justo" para el sector tras cinco años de "bloqueo patronal". Como medida de presión se concentrarán este viernes, a las 12,00 horas, en la Dirección General de Servicios Sociales, situada en la calle Villamediana.

Los representantes sindicales han reclamado un acuerdo que "dignifique las condiciones laborales de las plantillas, que suponga unas retribuciones económicas acordes al duro trabajo que se realiza y que haga atractivo el sector, para evitar que la gente salga huyendo a los pocos días de empezar a trabajar".

La comparecencia de prensa la ha ofrecido la secretaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Carmen Martínez, el responsable de Acción Sindical de CSIF, Ángel Laspeñas, el responsable de la Federación de Servicios de USO, Jesús Fernández, y la secretaria del sector de Servicios de Atención Social de UGT, Dary Saiz.

