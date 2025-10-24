LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO destaca que "mantenemos el empleo tras las fiestas y la vendimia" en La Rioja. Ha recordado que en la región "nos deja este trimestre una tasa de paro del 7,71 por ciento y una tasa de actividad del 59,68 por ciento, dejándonos con 12.900 parados, 300 menos que en el trimestre anterior. De los 280.700 habitantes en La Rioja, mayores de 16 años, están activos el 59,67 por ciento". Los ocupados aumentan en 1.700 desde el trimestre anterior, un aumento del 1,09 por ciento. Y desde el mismo trimestre del año anterior, aumenta en 10.100 ocupados. Un aumento de la ocupación en el 6,97 por ciento, muy por encima del estatal que no llega al 3 por ciento.

Y como siempre, las cifras de paro "son más altas en mujeres por lo que hay que seguir implementando políticas de corresponsabilidad que generen igualdad de oportunidades". Se sigue creando empleo pero "hay que seguir trabajando y aspirar al pleno empleo".

Para ello "debemos seguir apostando por la reducción de la jornada laboral como estrategia para el reparto de la riqueza de este país. En La Rioja debemos conseguir diversificar el empleo para conseguir trabajo de calidad durante todo el año para ello hay que desarrollar estrategias para coordinar e impulsar la formación y las necesidades de los sectores". "Herramientas fundamentales para crear empleo estable y de calidad en nuestra región", ha concluido el sindicato.