CCOO destaca "victoria judicial histórica" en la sentencia que condena a Ayuntamiento por "incumplimientos" en Bomberos

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha destacado este miércoles la "victoria judicial histórica", después de que "el Juzgado Contencioso-Administrativo haya condena al Ayuntamiento de Logroño por incumplimientos funcionales y laborales con el servicio de Bomberos".

Como dice la central sindical en una nota, "la sentencia obliga al Consistorio a convocar Ofertas de Empleo Público pendientes, anula el calendario laboral de 2024 por vulneración del derecho a la negociación colectiva, asegura el derecho al disfrute de sus vacaciones, elaborar un plan para el servicio y a destinar los fondos necesarios para garantizar un servicio esencial de calidad".

Explican desde CCOO que "el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Logroño ha dictado una Sentencia firme que estima íntegramente el recurso interpuesto por el colectivo de bomberos, condenando al Ayuntamiento de Logroño por una serie de graves incumplimientos legales y funcionariales que afectan directamente al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS)".

Este proceso legal "ha contado con el respaldo activo de FSC-CCOO". La sentencia, "que sienta un importante precedente en la defensa de los derechos de los empleados públicos, aborda múltiples infracciones cometidas por la corporación local desde el año 2020".

El fallo judicial obliga al Ayuntamiento a cumplir con las siguientes resoluciones:

Anulación del Calendario y Jornada 2024: se declara la nulidad de la fijación de calendario y jornada para el año 2024 por incumplir el derecho a la negociación colectiva, obligando a adoptar el turno de 12/24 horas o el turno de 24 horas.

Convocatoria de OEP: el Consistorio deberá convocar inmediatamente los procesos selectivos correspondientes a todas las plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público aprobadas y pendientes de ejecutar desde el 15 de enero de 2020 hasta la fecha.

Igualdad en Vacaciones y Descansos: se reconoce el Derecho a Vacaciones, permisos y licencias en condiciones de igualdad con el resto de funcionarios municipales, y se obliga al Ayuntamiento a cumplir con los períodos mínimos de descanso diario y semanal establecidos por la Directiva Europea 2003/88/CE y el EBEP.

Compromiso de Fondos UNESPA: se condena al Ayuntamiento a destinar los fondos procedentes de las contribuciones especiales de UNESPA de los últimos 4 años a la ampliación del servicio de extinción de incendios y salvamento, adquiriendo los medios materiales necesarios.

Reglamentación Interna: el Ayuntamiento debe proceder a la Elaboración del Plan de Parque y aprobar un Reglamento Interno de Guardias Localizadas, conforme a lo aprobado en el acuerdo funcionarial específico.

Así, esta sentencia da respuesta y solución a las reivindicaciones del colectivo de bomberos, quienes han sufrido el incumplimiento sistemático de sus condiciones laborales por parte del Ayuntamiento de Logroño y obliga al mismo a invertir y planificar un servicio tan importante y esencial como es la Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).