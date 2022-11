CCOO Enseñanza anuncia movilizaciones si la Consejería de Educación de La Rioja "no se sienta a negociar"

CCOO Enseñanza de La Rioja anuncia movilizaciones si no hay negociación con la Consejería

CCOO Enseñanza de La Rioja anuncia movilizaciones si no hay negociación con la Consejería - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de La Rioja ha anunciado este viernes que "comenzará una serie de movilizaciones, frente a la Consejería de Educación y en los Centros Educativos, si los responsables educativos de nuestra región no se sientan a negociar y acordar una reforma que beneficie a la escuela pública y a sus trabajadores y trabajadoras".

Como han señalado en rueda de prensa los responsables de la central sindical, "lo primero que hay que hacer, desde el punto de vista del sindicato y profesorado, es derogar el artículo 53 de la orden de convivencia".

"Este artículo no aporta nada a la citada orden, criminalizando al profesorado, poniendo el foco en acciones que nada tienen que ver con la realidad de la labor educativa que realizan estos trabajadores en su día a día. Además, se debe articular un protocolo claro en caso de disrupciones graves de la convivencia en las aulas que proteja y dote de herramientas a los y las trabajadoras de la educación", han afirmado.

El segundo punto "que está hartando a los y las docentes riojanas" es la "imposición" de la herramienta de evaluación "GAUSS". Esta herramienta, aducen "que se ha puesto en marcha en todos los centros educativos y podría ser positiva, pero está sin terminar, falta testarla y formar a todo el profesorado para que dominen su funcionamiento".

"No se puede burocratizar más la enseñanza pública. En las asambleas que está realizando CCOO en los centros educativos públicos de nuestra región, se repite la misma queja, "GAUSS no funciona bien, roba mucho tiempo a los y las docentes y no se está llevando a cabo una formación efectiva sobre el uso de la herramienta", han argumentado desde Comisiones Obreras.

Además, han incidido en que "desde la inspección técnica educativa se ha de prestar el apoyo suficiente para que la implantación de la LOMLOE y el nuevo sistema de evaluación sea lo más correcto posible, ampliando las fechas de entrega de programaciones didácticas e implantando esta herramienta progresivamente en varios cursos".

Por ello, desde el punto de vista del sindicato, "lo correcto hubiese sido testar "GAUSS" en dos centros de primaria y dos centros de secundaría en este curso y, una vez testada y validada por los mismos, ampliar su implantación en el siguiente curso académico".

FALTA DEL PROFESORADO.

Otro de los temas que hay que abordar, "con la mayor de las urgencias, es la falta de profesorado a estas alturas del curso". CCOO, han recordado, "lleva muchos años advirtiendo a los diferentes gobiernos de que este problema se iba a dar a corto plazo".

"En muchas ocasiones hemos exigido a la Consejería de Educación la apertura de Convocatorias Extraordinarias de acceso a las listas de interinidad y la convocatoria de Oposiciones docentes. Ahora nos encontramos con varias especialidades en las que falta profesorado, como informática, tecnología o francés y muchas listas de interinos agotadas", han criticado.

Por eso, desde CCOO aseguran que "hay que negociar y acordar una nueva Orden de Interinidades que sustituya a la fallida del 2016 (CCOO hizo huelga en contra de esta Orden)", a lo que han sumado que "el paso de los y las docentes de Formación Profesional al grupo A1, se ha de convocar sin demora, todo el articulado legislativo está aprobado a nivel estatal y solamente falta su desarrollo autonómico".

"Es urgente -han subrayado- realizar un estudio en prevención de riesgos laborales en las aulas taller de los centros de Formación Profesional, el manejo y reciclaje de residuos peligrosos, así como la formación permanente, en esta y otras materias, del profesorado riojano".

En este sentido, los responsables sindicales han recalcado que "las direcciones de los centros y el profesorado están haciendo todo lo posible por llevar a buen puerto todos estos cambios, que se han concentrado en el tiempo, por eso, ponemos en valor el sobreesfuerzo que están realizando con profesionalidad e implicación con la escuela pública".

Así, desde CCOO "solicitamos la convocatoria urgente de la mesa sectorial de educación para abordar la negociación de estos y otros puntos de nuestra plataforma reivindicativa de CCOO, como son: bajada generalizada de ratios, refuerzos educativos, desdobles, complementos de tutoría, dirección, FP, desdoble en talleres de FP, entre otros".

"No vamos a permitir que se desprestigie la labor que realizan los y las trabajadoras de la escuela pública riojana y, si los responsables educativos no se sientan a negociar y acordar estos y otros puntos, que mejoren la educación pública riojana, CCOO comenzará con una serie de movilizaciones, este mismo mes y mantenidas en el tiempo, hasta conseguir un cambio de rumbo de la Consejería de Educación", han concluido.