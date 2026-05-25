CCOO del Hábitat de La Rioja lamenta la agresión de un paciente a 2 vigilantes de seguridad del Hospital San Pedro

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO del Hábitat de La Rioja ha lamentado que hoy a las 8,15 horas un paciente de 17 años ha agredido a 2 trabajadores del Hospital San Pedro; vigilantes de seguridad causándoles heridas de diversa consideración. Uno de ellos ha recibido un rodillazo en el pómulo y el otro un puñetazo en el labio causándole la rotura del mismo y una luxación de la muñeca al contenerlo.

Desde el sindicato "venimos denunciando que este tipo de agresiones son cada vez mas frecuentes dentro del hospital y sobre todo en el área de urgencia".

Por todo ello desde CC.OO. del Hábitat, "solicitamos más medios de protección, que se refuercen las plantillas en las áreas mas conflictivas y sobre todo que a los vigilantes de seguridad se les reconozca la categoría de agentes de autoridad".