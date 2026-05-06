CCOO llama a la huelga del 7 de mayo en el 0-3 y convoca concentraciones en el Parlamento y la Consejería de Educación

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO de La Rioja ha recordado la convocatoria de huelga en el sector de Educación Infantil (0-3 años) mañana, jueves 7 de mayo, una jornada clave en la lucha por la dignificación de las condiciones laborales y el reconocimiento de esta etapa educativa como parte esencial del sistema educativo.

En el marco de esta jornada, el sindicato convoca a trabajadoras y trabajadores a participar en dos concentraciones: a las 12 horas en la Plaza del Parlamento; y a las 18 horas frente a la Consejería de Educación.

Estas movilizaciones responden a una situación estructural insostenible en el ciclo 0-3, marcada por la precariedad, la fragmentación del sistema y la desigualdad de condiciones laborales entre profesionales que desempeñan las mismas funciones.

CCOO denuncia que este modelo sigue sustentándose en la externalización y la falta de inversión pública, lo que impacta directamente en la calidad educativa y en la vida de las trabajadoras.

Frente a esta realidad, el sindicato plantea medidas concretas e inmediatas, como:

Fijación de ratios educativas acordes a las recomendaciones europeas (4-6-8 según la edad)

Más recursos para la atención a la diversidad. Reconocimiento de tareas esenciales como las evaluaciones y las tutorías dentro del horario laboral. Actualmente, la jornada se centra exclusivamente en la atención directa, lo que obliga al personal a realizar estas funciones fuera de su horario, generando sobrecarga y precariedad.

La ampliación de la red pública de escuelas infantiles, integrando como parte de la misma los centros externalizados, garantizando la continuidad y estabilidad del personal que ya trabaja en ellos.

La Federación de Enseñanza de CCOO considera estas reivindicaciones imprescindibles para garantizar una atención educativa de calidad y unas condiciones laborales dignas.

CCOO insiste en que el 0-3 debe ser reconocido como una etapa educativa pública, universal y de calidad, y no seguir tratándose como un servicio asistencial.

Por otro lado, el sindicato informa que denunciará los servicios mínimos que ciertas escuelas infantiles están anunciando a sus trabajadoras por ser claramente abusivos, ya que en la práctica suponen mantener una actividad casi ordinaria, vaciando de contenido el derecho de huelga de las trabajadoras.

CCOO hace un llamamiento a la participación masiva en la huelga y en las concentraciones del 7 de mayo: "No estamos ante una protesta puntual, sino ante la necesidad de transformar de raíz el modelo del 0- 3 y garantizar derechos laborales y educativos dignos". CCOO, con las trabajadoras del 0-3. Por la dignificación del sector.