CCOO rechaza acuerdo con Educación sobre el profesorado interino por "ser un nuevo parche que perpetúa la precariedad"

LOGROÑO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha rechazado firmar la modificación de la Orden de interinidades docentes con la Consejería de Educación por "ser un nuevo parche que perpetúa la precariedad". En un comunicado, lo consideran "claramente insuficiente".

El sindicato ha recordado que "ha participado activamente en el proceso de negociación y reconoce que algunas de las mejoras incorporadas al texto responden a propuestas defendidas por CCOO". Entre ellas "se encuentra cobro de verano tras ciertos días de nombramiento a lo largo del curso, el reconocimiento de las vacaciones devengadas y no disfrutadas a efectos administrativos y salariales (CCOO ya teníamos casos judicializados); la eliminación de la obligatoriedad de aceptar jornadas de un tercio durante todo el curso; una mejor definición de las vacantes y de los puestos a cubrir por personal interino; y la posibilidad de acceder a las listas de interinos mediante la inscripción en las mismas y la presentación a una especialidad en La Rioja, entre otras mejoras".

Sin embargo, para CCOO estas medidas "no corrigen el problema de fondo: la Administración vuelve a optar por introducir cambios parciales en lugar de acometer la reforma integral que el sistema de interinidades necesita desde hace años".

El nuevo texto "mantiene situaciones de clara precariedad laboral". En primer lugar, "sigue sin recuperarse, totalmente, una medida que ya existía en 2010: el cobro del verano para aquellas personas que hayan trabajado de manera continua o discontinua a lo largo del curso, tras 168 días de nombramiento, siendo la oferta de la administración totalmente insuficiente". La "negativa a restablecer esta garantía mantiene una situación de inestabilidad permanente para el profesorado interino y supone una pérdida directa de derechos laborales y salariales".

CCOO "sigue defendiendo la eliminación de los 1/3 y que salgan como mínimo de jornada sin ser obligatorias las parciales durante todo el curso".

El sindicato también critica que la Administración "haya ignorado reivindicaciones ampliamente respaldadas por el colectivo docente, como mantener la mejor nota obtenida en las cinco últimas convocatorias o en los últimos diez años, así como permitir que el profesorado pueda no presentarse a determinadas convocatorias de oposiciones sin ser penalizado en las listas, entre otras cuestiones aportadas".

A ello "se suma una cuestión especialmente grave: la posibilidad de acceder a las listas a través del Servicio Riojano de Empleo con todos los derechos, sin garantizar adecuadamente el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esta situación resulta especialmente preocupante en determinadas especialidades de Formación Profesional, donde se requiere una capacitación técnica específica para poder impartir docencia con garantías".

CCOO recuerda que en los años 2012 y 2014 "ya se firmaron acuerdos por otros sindicatos que tampoco abordaron la reforma necesaria de la Orden de Interinidades y que se limitaron a introducir ajustes parciales". Más de una década después, la historia vuelve a repetirse: "se vuelve a parchear el sistema sin afrontar los cambios profundos que el profesorado interino lleva años reclamando".

Sorpresivamente, la Administración "después de comprometerse a alargar la firma o no del acuerdo al día de mañana, ha querido dar por finalizada la negociación ya que ANPE y CSIF se han pronunciado a favor, comentando que si el resto de organizaciones sindicales quiere adherirse, que lo haga mañana". Para CCOO "es una falta de respeto a la mesa de negociación no entendiendo la premura de sacarlo a la luz".

Finalmente, el sindicato "anuncia que votará que no a la modificación de esta Orden, siendo la votación finalmente mañana". Por todo ello, CCOO "no puede respaldar un acuerdo que no mejora de manera sustancial las condiciones laborales y salariales del profesorado interino y que vuelve a aplazar una reforma estructural imprescindible".