CCOO de La Rioja se concentra "por otro fatídico accidente de trabajo mortal" - CCOO DE LA RIOJA

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO La Rioja lamenta "profundamente" el accidente de trabajo mortal que tuvo lugar el pasado 2 de diciembre, donde un trabajador de Inaselec, perdió la vida tras un trágico accidente de tráfico cuando iba a trabajar. En el 2025, 12 personas han fallecido en las carreteras riojanas de las cuales cuatro han sido en esta misma carretera.

Según el observatorio de accidentalidad de La Rioja, en el periodo de tiempo enero-septiembre, ha habido 366 accidentes in itinere, en la que la mayoría de accidentadas son mujeres y en desplazamiento durante la jornada de trabajo, han sido 168 accidentes, en la que su mayoría han sido hombres.

Los accidentes laborales en los que se ve implicado un vehículo, presentan características distintivas, se producen fuera del espacio físico de la empresa, generalmente ocurren en la vía pública y en la mayoría de los casos son simultáneamente accidentes de tráfico y accidentes laborales.

Por lo tanto, "la responsabilidad de su prevención recae de forma compartida sobre las empresas y los poderes públicos".

En el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, prosiguen desde CCOO, "es fundamental evaluar los riesgos de accidente in itinere y en misión, y combatirlos en su origen, informando y formando a las plantillas sobre las medidas preventivas a considerar en sus desplazamientos al centro de trabajo".

Para el sindicato "es fundamental que las empresas y la administración aborden este desafío a través de la integración de la movilidad en la Negociación Colectiva y la Evaluación de Riesgos, profundizar en el estudio de la accidentalidad, elaborar e implementar Planes de Movilidad sostenibles, concienciar, sensibilizar y prestar mayor atención a colectivos vulnerables".

CCOO de La Rioja reitera su compromiso "con la prevención de riesgos laborales y la mejora de la calidad de vida de las personas trabajadoras riojanas. Reducir los accidentes in itinere es una responsabilidad compartida que requiere la acción coordinada de empresas, administraciones y agentes sociales".

"La movilidad sostenible no es solo un objetivo ambiental, sino una estrategia crucial de seguridad y salud laboral".

Con todo ello, finalizan, "instamos a todas las empresas a negociar e implementar estas medidas de forma inmediata para construir una movilidad al trabajo más segura, sostenible y equitativa".