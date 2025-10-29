CCOO La Rioja se concentra por el último fallecido en accidente laboral, un trabajador de una empresa de Arrúbal - CCOO LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO La Rioja se ha concentrado, a las 12,00 horas, en la puerta del sindicato, por el último fallecido en accidente laboral -al quedar atrapado por un portón-, un trabajador de la empresa 'Alueuropa', situada en el polígono de 'El Sequero' de Arrúbal. Además, han guardado un minuto de silencio en recuerdo de la víctima.

Para el sindicato "es crucial dar máxima visibilidad a la accidentalidad laboral y concienciar sobre la importancia vital de la aplicación y el cumplimiento estricto de las medidas preventivas y organizativas en todos los entornos de trabajo".

En lo que llevamos de año han sido ya 7 accidentes mortales y aunque la accidentalidad total de enero a agosto del 2025 ha descendido un 1,2 por ciento, si bien "no podemos decir lo mismo con los accidentes graves, que han aumentado un 94 por ciento y los mortales que ya superan un aumento del 70 por ciento respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior".

CCOO ha recordado que "es obligación de las personas empresarias cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad y salud de los equipos de trabajo; la empresa tiene también la obligación de hacer un mantenimiento periódico de los equipos que garantice el funcionamiento durante la vida útil de los equipos conforme a las instrucciones proporcionadas por el fabricante".

"La protección de las personas trabajadoras requiere un serio compromiso por parte de las empresas y de las administraciones competentes y es urgente impulsar políticas efectivas que protejan a quienes desempeñan la labor diaria", han añadido.

Ante ello, han exigido a la Inspección de Trabajo y personal técnico del Servicio de Salud Laboral "una investigación exhaustiva que esclarezca de inmediato las circunstancias de este fatal suceso". "Un accidente laboral mortal no solo se cobra una vida, sino que genera consecuencias devastadoras para la familia y el equipo de trabajo", ha concluido.