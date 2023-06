CCOO y UGT exigen al Gobierno que prorrogue el contrato a los docentes contratados en octubre

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras Enseñanza y la Unión General de Trabajadores Servicios Públicos La Rioja han exigido a la Consejería de Educación del Gobierno regional que prorrogue el contrato a los docentes contratados en octubre.

En nota de prensa, ambos sindicatos han pedido a Educación que pongan en marcha "el compromiso alcanzado con el director general de Gestión Educativa, Emilio Ángel Izquierdo, sobre la prórroga de los nombramientos realizados a los y las docentes que han sido nombrados hasta el 15 de octubre para el curso completo".

Además, han denunciado que desde otros sindicatos se están poniendo trabas para que se cumpla este acuerdo, al no firmar el acta de la Mesa Sectorial de Educación del 18 de octubre de 2022 sobre la prórroga de los nombramientos realizados a los y las docentes que han sido nombradas, hasta el quince de octubre, para todo el curso.

Por otra parte, CCOO y UGT recuerdan a la Consejería de Educación que, el hecho de que un sindicato no firme el acta correspondiente, no significa que el acuerdo no se pueda cumplir, si hay voluntad de ello, ya que hay un apoyo sindical suficiente.

"CCOO y UGT esperamos que esta medida sea puesta en marcha urgentemente, pues las personas afectadas están esperando dicha prórroga", han afirmado.

Ambas organizaciones sindicales han anunciado que van a seguir luchando para mejorar las condiciones laborales y salariales de las y los docentes y de la escuela pública riojana.