UGT y CCOO exigen una nueva Ley de Riesgos Laborales y alertan: "La Rioja está a la cabeza en siniestralidad laboral"

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO La Rioja saldrán este martes, 28 de abril, a la calle con motivo del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de exigir una nueva Ley de Riesgos Laborales, planes para reducir realmente la siniestralidad laboral y promover, en todos los centros de trabajo, la cultura preventiva. "Estamos a la cabeza de la siniestralidad a nivel nacional".

Los secretarios de Salud Laboral de UGT y CCOO La Rioja, José Antonio Jorge y Eva Fernández, han anunciado que la manifestación saldrá a las 12,00 horas desde la Glorieta del Doctor Zubía de Logroño y llegará hasta la sede de la FER, en la plaza del Mercado. Solicitan también "actualizar la salud laboral a las condiciones laborales de hoy en día".

Ambos han analizado también los datos de siniestralidad laboral de 2025 en nuestra región. En concreto se produjeron 4.842 accidentes laborales, lo que supuso un leve descenso del 0,7 por ciento con respecto a los datos de 2024 (32 accidentes menos). El dato "peor" es el aumento de los accidentes graves con un aumento del 91,7 por ciento (51 accidentes frente a los 30 de 2024).

"NULA CULTURA PREVENTIVA"

Para José Antonio Jorge estos datos "reflejan la nula cultura preventiva que tenemos en nuestra región a pesar de lo que digan el Gobierno de La Rioja y la Patronal. Las cifras son contundentes y estamos a la cabeza de la siniestralidad a nivel nacional".

Con respecto a los accidentes mortales, en 2025 hubo que lamentar siete personas fallecidas y, en este año 2026, "no hemos empezado mejor, ya llevamos tres trabajadores muertos".

Por tanto, desde ambos sindicatos reclaman la necesidad urgente de reducir la siniestralidad que es el primer objetivo de la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud Laboral en el trabajo. "Se están haciendo actuaciones pero tienen que ser más concretas y específicas para que realmente se puedan reducir".

También apuestan por promover la cultura preventiva en la sociedad y llevar la prevención de riesgos laborales a los centros de trabajo. "Es difícil porque muchas veces los propios responsables que tienen que velar por la salud de sus trabajadores no lo hacen".

DELEGADO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN

Añaden también la importancia de llevar esta prevención a las pequeñas empresas y a los autónomos, con la figura del delegado provincial de prevención. En este punto, José Antonio Jorge ha señalado que desde diciembre de 2024 a noviembre de 2025 esta figura -compuesta por tres personas en La Rioja- han hecho 242 visitas a 139 empresas de menos de 30 trabajadores.

En estas pequeñas empresas "solo un 7 por ciento hace valoraciones de riesgos psicosociales o evalúa el ruido cuando es necesario. Estas carencias se van resolviendo en colaboración con sindicatos, patronal y gobierno y los resultados son buenos".

UNA LEY QUE TIENE 30 AÑOS

Solicitan también la modificación de la Ley de Riesgos Laborales "que ya tiene 30 años" con el fin de adaptarla a los nuevos riesgos emergentes. Ante ello han pedido a los políticos que "velen por mejorar la vida de los trabajadores para que esta Ley salga adelante y evitar que nos sigamos dejando la vida o la salud en el trabajo".

Hacen este llamamiento a los grupos políticos porque, como ha indicado Jorge, "la Patronal no quiere saber nada de esto. Incluso criminaliza a los trabajadores con el mal llamado 'absentismo'". En este sentido, recuerda, el 'absentismo' es no acudir a tu puesto de trabajo por cualquier causa injustificada "lo demás son derechos recogidos por ley en el Estatuto de los Trabajadores".

Finalmente, el secretario de Salud Laboral de UGT ha criticado el papel de las mutuas. "Nosotros ya llevamos unos años denunciando las altas indebidas porque, si dan el alta a un trabajador que no está recuperado, lo normal es que vuelva a caer. En 2025 llevamos 40 expedientes contra las mutuas por sus malas práxis de las cuales, la mayoría de sentencias fueron favorables para los trabajadores.

DIGITALIZACIÓN Y CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DEMOGRÁFICOS

Por su parte, Eva Fernández ha querido destacar "los retos" de seguridad y salud laboral a los que nos enfrentamos por "la transformación del mercado en estos últimos 30 años" como son la digitalización, el cambio climático y los cambios demográficos.

El acceso de la mujer al mundo laboral "en puestos que anteriormente solo eran ocupados por hombres" es otro de los retos a los que hay que enfrentarse desde la seguridad laboral, los protocolos o las evaluaciones de puestos.

También ha hecho referencia al desafío de la infradeclaración de las enfermedades profesionales, de los factores psicosociales y bajas que se están llevando a cabo en la seguridad social por estrés, ansiedad o depresión... "tenemos un aumento de carga y del ritmo de trabajo, prolongación de las jornadas y horas extras no pagadas pero rara vez se han reconocido como contingencias profesionales".

"Nuestro gran reto es en el cambio legislativo para tenerlo en cuenta y actualizar la salud laboral a las condiciones laborales de hoy en día", ha añadido.

Por todo ello exige "una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la gestión de los nuevos riesgos emergentes y trabajar contra la precariedad laboral que se asocia a la siniestralidad".