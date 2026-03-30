El CCR acoge el 11 de abril la 'II Gala de la Moda Riojana' con una propuesta que marida moda, vino y el cine de Azcona - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La moda, el vino de Rioja y el cine del logroñés Rafael Azcona se unen de una manera original en la 'II Gala de la Moda Riojana', que se desarrollará el 11 de abril, a las 19,00 horas, en el Centro de la Cultura del Rioja. Las entradas tienen un precio de cinco euros.

Un evento que han dado a conocer el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto con el organizador de la gala, Eduardo Viladés, y los diseñadores Esther Aramendía, José Manuel Peña y Bruno Langarica que participarán en la misma, junto a Rene Esteya, que no ha podido acudir a la comparecencia de prensa.

Sainz ha destacado que "es la segunda ocasión que brindamos a todos los logroñeses el poder disfrutar de todo ese talento, de toda esa creatividad en el mundo de la moda y del diseño, que ya es una realidad a nivel nacional e internacional de la mano de los modistos de aquí, de casa".

"Cuatro modistas riojanas, cuatro diseñadores, cuatro colecciones ligadas a cuatro diferentes tipos o variedades de uva; ahí está nuestra primera conexión con el Centro de Cultura del Rioja; y también supone ligarla cuatro de las más brillantes y mejores películas de nuestro querido paisano Rafael Azcona, cuyo homenaje, cuyo nacimiento celebramos este año", ha puesto en valor el concejal de Promoción de la Ciudad.

Por su parte, Viladés ha resaltado que "es un orgullo saber que contamos aquí en La Rioja con tanta creatividad, con tanto talento y que perfectamente podemos estar representados en la vanguardia de la moda nacional e internacional".

Ha indicado que "la moda aparece como vector cultural, es lo que se pretende en esta segunda gala de la moda y la cultura; la moda como pegamento, que va más allá del día a día, va más allá de la pasarela". "Si el año pasado se incidió en la relación entre la moda y la literatura, este año incidimos en la relación entre la moda, el cine y el mundo del vino", ha reseñado.

CUATRO DISEÑADORES RIOJANOS Y 48 CREACIONES INSPIRADAS EN AZCONA

Cada diseñador presentará 12 estilismos inéditos, inspirados en una variedad de uva y en el universo cinematográfico de Azcona, sumando un total de 48 modelos. Las colecciones combinan referencias al vino, las uvas y las bodegas riojanas, con los temas característicos del universo Azcona: ironía, humor negro y crítica social. El evento incluirá además entrevistas con los diseñadores y proyecciones audiovisuales con mensajes de personalidades del mundo de la cultura, la moda y el vino.

CUATRO DISEÑADORES

Participarán Rene Esteya: diseñadora polaca de nacimiento y riojana de corazón, especializada en alta costura con una sólida trayectoria internacional entre Logroño y Barcelona. Para esta gala presenta 'Espíritu', una colección inspirada en la uva tempranillo y en la película 'La corte del faraón', una parodia de la sociedad española de la postguerra.

Esther Aramendía: diseñadora riojana formada en la ESDIR, con experiencia en firmas nacionales y reconocimientos en certámenes de moda. Destaca por el uso del volumen y la arquitectura en sus diseños. Su propuesta que lleva el nombre de 'Origen', está ligada a la uva graciano y a la película 'Plácido', dirigida por Berlanga y escrita junto a Rafael Azcona, una crítica mordaz a la falsa caridad y a las desigualdades sociales.

La artista ha puesto en valor que "se ha utilizado también materiales como el corcho; que es un poco innovador en este ámbito porque al coger toda la gama que hay del proceso tanto de la uva y todo, pues vemos una colección un poquito diferente a lo que se suele ver hoy en día".

José Manuel Peña, diseñador de origen venezolano afincado en Logroño, conocido por convertir sus trajes de alta costura en miniaturas para muñecas Barbie. Su colección para este desfile 'Esencia', establece un diálogo con la uva garnacha y la película 'Belle Époque', una deliciosa comedia coral de Fernando Trueba.

Ha explicado que su participación "es una oportunidad para una vez más lucir mi trabajo y bueno, en concreto, en 'Esencia, que he intentado colocar tres bloques". "El primer bloque es un recorrido de algunos trajes emblemáticos a lo largo de estos 20 años; un segundo bloque es la moda más personal, más cotidiana, más de la mujer real, en el fuerte de mi trabajo, que son novias, madrinas e invitadas; y ya el tercer bloque, la parte más creativa, donde toma en cuenta estos dos elementos, tanto el cine como la uva".

Bruno Langarica, joven diseñador logroñés licenciado en Diseño de Moda por la ESDIR, fundador de su propia marca 'Langarica'. Ha vestido a artistas como Álvaro Mayo y destaca por la innovación, la libertad estética y la reinterpretación de la masculinidad. Para esta gala presenta 'Blanco travestí', una colección inspirada en la uva mazuelo y en 'Un hombre llamado Flor de otoño', una película pionera en abordar la homosexualidad en la España de la Transición.

Éste último ha explicado que "vamos a mostrar a 12 chicos vestidos de una manera que no es lo normal a lo que estamos acostumbrados a ver, y eso es un poco la esencia de 'Langarica', el de buscar esas nuevas masculinidades y reivindicar el adorno masculino que antes pues estaba un poco más en auge".