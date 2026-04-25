El CCR acoge este sábado 'Site-Specific PERPETUA', una performance inmersiva sobre la presión social

LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

¿Hasta dónde estamos dispuestos a moldear nuestra imagen para ser aceptados?. Este sábado, el Centro de la Cultura del Rioja acoge, a las 19,00 horas, una performance inmersiva que confronta la presión social en torno a la belleza y el consumo de los cuerpos.

El dúo de bailarines formado por Alba de Miguel y Miguel González propone un recorrido escénico que comienza con la exhibición de una supuesta "mejor versión" de sí mismos, pero que pronto se resquebraja para revelar la fragilidad de lo artificial.

A través del movimiento, la pieza despoja al cuerpo de su condición de objeto y reivindica la verdad del movimiento y el inevitable paso de la vida. Esta pieza ha sido adaptada específicamente para el Centro de la Cultura del Rioja, transformando la arquitectura del edificio en una piel más de la performance.

El público acompañará este tránsito físico desde las alturas de las cristaleras hasta la cercanía de la Ágora, culminando en un diálogo compartido. La actividad recorre diversos espacios del CCR e incluye diálogo y una copa de vino, por 8 euros.

'PERPETUA'

'PERPETUA' es un dúo de danza contemporánea de 18 minutos que reflexiona sobre los estándares de belleza impuestos por la sociedad actual y la negación del envejecimiento. La pieza se inspira en el universo cosmético, donde los cuerpos se venden, se corrigen y se consumen. La obra se construye como un casting: dos intérpretes entran en escena mostrando su "mejor versión" para ser aceptados.

A lo largo del recorrido físico, atraviesan distintas fases donde la estética y la autoimagen toman el control, hasta que se hace evidente que no existe ningún producto ni capa artificial que pueda sostenerlos.

'PERPETUA' propone un tránsito desde la apariencia hacia lo auténtico, donde el cuerpo deja de ser objeto y se afirma como presencia, revelando que lo que prevalece no es la imagen construida, sino la propia esencia.