El CEIP Varia contará con un nuevo edificio de Educación Infantil

CEIP Varia - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha afirmado que el Ejecutivo "continúa impulsando la mejora de las infraestructuras educativas de la comunidad autónoma con la aprobación del expediente de contratación para la redacción del proyecto de ejecución de la ampliación del CEIP Varia, en el barrio logroñés de Varea, mediante la construcción de un nuevo edificio destinado a Educación Infantil".

Este es uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno del que ha dado cuenta Domínguez. Ha apuntado que la licitación "de este servicio, que permitirá definir técnica y constructivamente una actuación destinada a reforzar los espacios educativos del centro y adecuarlos a las necesidades actuales y futuras de escolarización".

En este sentido, el centro ha registrado "un incremento en el número de alumnos matriculados que se suma al hecho de que se encuentran ubicados en dos edificios independientes que no comparten recinto escolar, lo que dificulta tanto la organización como la optimización de los diferentes recursos".

"Una situación que hace recomendable la ampliación del centro educativo", ha destacado Domínguez, que ha indicado que el colegio cuenta en este curso 2025/2026 con 122 alumnos, 39 en Infantil y 83 en Primaria, junto con 22 docentes.

El proyecto de ejecución, que se presentará en un plazo máximo de 5 meses a contar desde el día siguiente de la formalización del contrato, desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad. Este contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 66.113,63 euros, IVA incluido.

La financiación se realizará con cargo a los presupuestos de 2026 y podrá complementarse parcialmente con fondos del Programa Operativo FEDER La Rioja 2021-2027, en función de las instalaciones que finalmente se ejecuten. La aprobación del expediente incluye también los pliegos administrativos y técnicos que regirán la contratación, así como la apertura del procedimiento de licitación mediante procedimiento abierto simplificado y con varios criterios de adjudicación. El plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas finaliza el 29 de junio.

El Ejecutivo regional continúa avanzando en la planificación de nuevas actuaciones destinadas a mejorar la red de centros educativos públicos de La Rioja, dotándolos de mejores instalaciones adaptadas a las necesidades de la comunidad educativa y favoreciendo los entornos de aprendizaje más adecuados para el alumnado de las diferentes etapas.

En este sentido, en lo que respecta a esta etapa educativa (Infantil y Primaria) destacan actuaciones similares como las obras de ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gonzalo de Berceo de Villamediana de Iregua o las del nuevo centro educativo de Infantil y Primaria en Nalda, integrado en el Centro Rural Agrupado (CRA) Moncalvillo, por ejemplo.