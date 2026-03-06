'Celebona', Un Nuevo Espacio Exclusivo En Logroño Para Reuniones Y Eventos Corporativos - CRITERIA

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Logroño cuenta desde ahora con un nuevo espacio pensado exclusivamente para el ámbito empresarial. Espacio 'Celebona' abre sus puertas en pleno centro de la ciudad como un entorno gastronómico y profesional destinado a reuniones estratégicas, presentaciones, encuentros con clientes y eventos corporativos, con una propuesta que combina privacidad, diseño y atención al detalle.

Situado en la emblemática calle Bretón de los Herreros, 'Celebona' nace con una premisa clara: ofrecer a las empresas un lugar donde el contexto contribuya al éxito de sus reuniones. El espacio se concibe como un entorno cuidado y elegante, en el que el diseño, la iluminación y los materiales crean una atmósfera profesional y acogedora al mismo tiempo.

A diferencia de otros locales de eventos, 'Celebona' está orientado exclusivamente al ámbito corporativo. El espacio no se alquila para celebraciones privadas como cumpleaños o fiestas particulares, sino que se reserva únicamente para reuniones y eventos de empresa.

Entre sus posibles usos se incluyen reuniones estratégicas, presentaciones de producto, encuentros con clientes, formaciones premium o eventos corporativos personalizados. El espacio ofrece una configuración versátil que permite adaptarlo a diferentes formatos de trabajo. Puede acoger reuniones de hasta 12 personas y eventos de hasta 20 asistentes sentados o 30 en formato cóctel.

Además, cuenta con equipamiento profesional como pantalla de 78 pulgadas con conexión HDMI, wifi de alta velocidad, sistema de sonido y horarios personalizados que garantizan privacidad y concentración durante los encuentros.

DIMENSIÓN GASTRONÓMICA

Uno de los elementos diferenciales de Celebona es su dimensión gastronómica. El espacio dispone de cocina completamente equipada y servicio de comida y bebida adaptado a cada evento, desde propuestas informales hasta menús más elaborados, siempre con proveedores de primera línea.

La experiencia puede complementarse con actividades como catas de vino o aceite, degustaciones guiadas y experiencias gastronómicas diseñadas para acompañar las conversaciones profesionales. 'Celebona' está gestionado por el equipo profesional de 'Criteria', empresa especializada en la organización y gestión de eventos, lo que garantiza una planificación cuidada y un acompañamiento integral en cada encuentro.

Su equipo se encarga de la coordinación de servicios, la preparación del espacio y la personalización de cada evento para que las empresas puedan centrarse exclusivamente en el contenido de su reunión.

Con esta propuesta, 'Celebona' aspira a convertirse en un punto de referencia en Logroño para aquellas compañías que buscan un espacio diferente donde desarrollar sus encuentros profesionales en un entorno exclusivo, discreto y diseñado para que las ideas fluyan.