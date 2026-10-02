Cenicero acogerá el 25 de octubre la 19ª Carrera Entre Viñedos-Memorial José Antonio Aguado

Presentación de la 19ª Carrera Entre Viñedos - Memorial José Antonio Aguado - ACTUAL GESTIÓN

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Cenicero acogerá el próximo día 25 de octubre la 19ª Carrera Entre Viñedos-Memorial José Antonio Aguado, una de las pruebas más consolidadas del calendario deportivo riojano.

La prueba se ha presentado esta semana, de la mano de Diego Azcona, director general de Deporte del Gobierno de La Rioja; Eduardo del Campo Solar, alcalde de Cenicero; Óscar Gonzalo, presidente del Club Maratón Rioja, organizador de la carrera; y Jorge Maza, gerente de Actual Sport Gestión y coorganizador del evento.

Se espera reunir en esta edición a cerca de 1.000 participantes, muchos de ellos procedentes de diferentes puntos de España, confirmando el poder de convocatoria de una prueba que, después de 19 ediciones, se ha convertido en un clásico y un referente dentro del calendario de carreras populares de La Rioja.

TRES PROPUESTAS PARA DISFRUTAR DE ENTRE VIÑEDOS.

La jornada del domingo 25 de octubre comenzará a las 10 horas con la Marcha Entre Viñedos, una alternativa pensada para todas aquellas personas que quieran disfrutar del recorrido, los viñedos y el paisaje de Cenicero caminando y practicando actividad física.

A las 10,15 horas llegará el turno de la Carrera Infantil, con la que la organización quiere dar protagonismo a los más pequeños y fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas.

Finalmente, a las 11 horas se dará la salida a la 19ª Carrera Entre Viñedos-Memorial José Antonio Aguado, que volverá a reunir a corredores populares en un recorrido marcado por el paisaje vitivinícola de la localidad.

Uno de los aspectos que se ha querido destacar durante la presentación es que Entre Viñedos pretende ir mucho más allá de su vertiente deportiva.

La carrera permite mostrar a quienes llegan desde fuera de La Rioja el carácter vitivinícola de Cenicero, convirtiendo el deporte en una herramienta de promoción del territorio, el turismo y la cultura del vino.

Además, este año la prueba se integrará dentro de todo un fin de semana festivo en torno al vino. El sábado 24 de octubre se celebrará la Noche de los Calados, organizada por Cenicero se Mueve, una iniciativa que permitirá visitar los tradicionales calados de la localidad mientras se disfruta de vinos y pinchos.

De esta manera, quienes se desplacen hasta Cenicero tendrán la oportunidad de disfrutar durante todo el fin de semana de una experiencia que combina deporte, vino, gastronomía, patrimonio y turismo.

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 21 DE OCTUBRE

Las inscripciones para la Carrera Entre Viñedos continúan abiertas de manera online hasta el próximo 21 de octubre, a través de la página web oficial de la prueba.

Además, aquellos participantes que esperen hasta el último momento dispondrán de una última oportunidad para apuntarse de manera presencial el sábado 24 de octubre en Cenicero.

Y, como manda la tradición, cruzar la meta no supondrá el final de la fiesta. Después de la carrera llegará uno de los momentos más esperados de Entre Viñedos: la Preñado Party, en la que los participantes podrán recuperar fuerzas disfrutando del tradicional bollo preñado acompañado de un buen vino de Rioja.

La jornada se completará con grandes sorteos entre todos los participantes, poniendo el broche final a una edición que volverá a convertir Cenicero en punto de encuentro para corredores, familias, acompañantes y visitantes. Porque Entre Viñedos no pretende ser únicamente una carrera: quiere ser una auténtica fiesta del deporte, el vino y La Rioja.