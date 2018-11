Ceniceros acusa al PSOE de "crear problemas donde no los hay" con su propuesta del euskera en la reforma del Estatuto

Publicado 12/11/2018 13:36:03 CET

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha acusado al PSOE de "crear un debate estéril y de crear problemas donde no los hay" con la enmienda a la reforma del Estatuto de Autonomía riojano sobre el euskera, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Ceniceros ha respondido de este modo preguntado por los periodistas acerca de las informaciones de ABC que señalaban que los 'socialistas' quieren "equiparar el castellano con el euskera en el Estatuto de La Rioja".

El jefe del Ejecutivo riojano ha señalado que el español "es una de nuestras señas de identidad, en la que estamos todos los riojanos dentro de ese sentimiento", y el euskera "es una lengua que no tiene nada que ver con el acervo cultural e histórico de La Rioja".

Para Ceniceros "los valores de los riojanos no se pueden cambiar de la noche a la mañana, ni a golpe de una reforma del Estatuto", por lo que el PSOE "tendrá que contarnos qué pretende con este artículo". En este punto, ha señalado que "es crear un debate estéril, donde no lo hay, así como crear problemas donde nos lo hay".

El presidente riojano cree que los socialistas pretender "retrasar la reforma del Estatuto e incluso que no se lleve a cabo", al tiempo que ha asegurado que es un debate en el que "los riojanos no están interesados", y que además el PP "no apoyará".

Finalmente, Ceniceros ha afirmado que el Gobierno "está muy satisfecho" con la labor que están desarrollando la Fundación San Millán y el Cilengua para "potenciar el español como lengua entre más de 500 millones de hispanohablantes".