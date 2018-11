Ceniceros alienta a los jóvenes a que apuesten por la búsqueda de su "propio camino en la creación artística"

Publicado 09/11/2018 14:19:57 CET

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha animado este viernes a los jóvenes con vena artística a que apuesten por la búsqueda de su propio "espacio y camino en el mundo de la creación artística", ya que la creatividad y el arte pueden representar "una oportunidad en términos de desarrollo personal, profesional y también laboral", ha remarcado.

En este sentido, ha resaltado la proyección de los premios de la XXXIV Muestra de Arte Joven de La Rioja, ya que "para muchos de los participantes en ediciones pasadas se ha convertido no solo en su modo de expresión sino también en su actividad profesional y su medio de vida".

José Ignacio Ceniceros ha felicitado a los ganadores de esta muestra "que crece en cantidad y calidad" con 371 obras presentadas y, especialmente, a Daniel Llaría porque "es la primera vez que un riojano obtiene el primer premio", desde que se le dio a la muestra un carácter nacional, hace cuatro años.

Tal y como ha destacado Ceniceros, esta muestra "ha conseguido por méritos propios consolidar en La Rioja un espacio para canalizar el talento y la creatividad de muchos jóvenes que sienten la pulsión por el arte".

En este sentido, el presidente del Ejecutivo regional ha destacado la función que desempeña la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir) en el ecosistema creativo riojano, con un "claustro de profesores comprometidos y con una oferta formativa de gran nivel, que hace que sus titulados sean muy bien considerados desde el punto de vista laboral".

Asimismo ha agradecido la colaboración en esta iniciativa del Museo Würth, la propia Esdir, la Casa de la Imagen, el artista Julio Hontana y el instituto Batalla de Clavijo en Logroño.

Por último, Ceniceros ha invitado a los riojanos a que visiten esta exposición que permanecerá abierta hasta el 2 de diciembre. "Aquí tienen una oportunidad magnífica para pulsar el nivel de los nuevos artistas jóvenes de La Rioja y de fuera de La Rioja", ha concluido.

GALARDONADOS

En esta edición, los premiados han sido el riojano Daniel Llaría Pascual, que ha obtenido el primer premio dotado con 3.500 euros por la obra de videocreación No nadas mejor de lo que nadabas al principio; Natalia Rodríguez, que ha conseguido el segundo premio de 2.250 euros por la escultura Greetings to the audience, y Blanca Ortiga y Pablo Álvarez Cuesta, quienes han sido galardonados con el tercer premio compartido y dotado de 1250 euros por sus obras La abuela. Negación y Memoria (escultura) e Instant highway (pintura), respectivamente.

En la categoría abierta a jóvenes de todo el territorio nacional se han presentado 371 obras, 20 obras más que el año pasado, de 185 autores diferentes de 16 Comunidades Autónomas y de las que han seleccionado 37 obras, 8 más que el año anterior, para esta exposición.

Además, han recibido premios los siguientes proyectos de desarrollo artístico: Camino 2.0, de Alba de Miguel Fuertes; Orejotas, de Estíbaliz Biota y Folclore digital y política en España, de Alicia Adarve. Cada uno de ellos reciben 3.000 euros y cuentan además con la tutorización de los miembros del jurado para la labor de creación.

La muestra puede visitarse en la sala de exposiciones de la Esdir hasta el 2 de diciembre, de martes a viernes de 18,00 a 21,00 horas y sábados, domingos, y festivos de 11 a 14 horas, y de 17 a 21 horas.