Ceniceros avanza su apuesta por la gratuidad de la Educación de cero a dieciocho años para la próxima legislatura

Actualizado 06/09/2018 13:49:53 CET

Tiende la mano a Ciudadanos y le pide que "no cierre las puertas" a la negociación de los presupuestos

LOGROÑO, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno riojano, Jose Ignacio Ceniceros, ha avanzado su intención de que la gratuidad de la Educación se extienda de cero a dieciocho años durante la próxima legislatura.

Ceniceros, en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, ha recordado el anuncio, en su intervención de ayer, relativo a la progresiva extensión de la gratuidad de la Educación de cero a tres años.

Hoy ha añadido que "este es el primer paso para avanzar en la gratuidad de cero a dieciocho años en la próxima legislatura".

También ha anunciado su intención de crear un Centro de Innovación y Transformación Social en Logroño, con YMCA, que incluya formación y capacitación de jóvenes que estén en atención a la diversidad.

Con respecto a los funcionarios de la Administración riojana, ha manifestado su intención de implantar la jornada laboral de 35 horas a lo largo de 2019 y 2020, de forma que sea efectiva en 2020.

En varias ocasiones ha dado las "gracias al apoyo del Grupo Popular", entre otras cuestiones para dar el "impulso para avanzar en el estado de bienestar".

A la socialista Concha Andreu le ha espetado que "no hay nada más lejos de la verdad" en su afirmación de que se le acaba el tiempo. "Yo he servido a La Rioja muchos años, y siempre he estado donde han querido los riojanos y mi partido", ha dicho.

Tras recordarle a la socialista que ella "condujo a su partido al mayor fracaso que ha tenido, dejándolo en diez diputados", cuando "Aldama sacó catorce", ha confirmado : "Voy a ser el candidato de esta formación (PP) en las próximas elecciones".

Ceniceros ha dicho haber escuchado "pocas propuestas" de la oposición. A su juicio, "La Rioja está mejor que hace un año y mucho mejor que hace tres" porque "el proyecto político del PP está dando resultado", dado que, ha creído "no hay alternativa, sólo hay un proyecto para construir a La Rioja: el del PP".

La meta, ha dicho, es "convertir el crecimiento económico en social".

En cuanto a la reforma del Estatuto de Autonomía, ha afirmado que hay un acuerdo "desde verano" al que "sólo le falta la firma del señor Ubis" (portavoz del Grupo Ciudadanos).

Ha añadido que, desde el PP, están de acuerdo en eliminar los aforamientos en el Estatuto, y ha advertido al PSOE de que si no hay reforma será por su culpa.

Ceniceros también se ha referido a la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para asegurar que Rajoy se reunió con él en varias ocasiones, sin necesitar "ponerse unas gafas de sol" o hacerse una foto.

Ha afirmado que "esperaba" que la reunión hubiese sido en julio, porque "desde el 30 julio que recibió" al presidente de Cantabria "iba" La Rioja.

Se ha preguntado si había alguna "intención en retrasarlo", lo cual en realidad ha agradecido porque le dará la "posibilidad de llevarle los acuerdos a los que se llegue hoy en el Parlamento".

"Me lo han cambiado", le ha dicho al portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, y le ha recordado que en junio de 2017 estuvieron de acuerdo en que había un nivel de cumplimiento del sesenta por ciento, "y unos días después" desde Ciudadanos "se hablaba de un incumplimiento del ochenta por ciento". El presidente se ha preguntado cómo se puede "incumplir lo cumplido".

"La Rioja necesita estabilidad para crecer, y esa no la van a aportar ustedes", le ha señalado a Ciudadanos.

Por último, ha querido que "quede claro que aquí no hay tramas ni corrupción". "Somos transparentes en nuestras declaraciones y estamos aplicando una nueva ley de contratos, con publicidad, libre concurrencia e igualdad, y los contratos son resueltos por los empleados públicos", ha afirmado.

En su segunda intervención, ha cerrado el debate creyendo que La Rioja "crece con todos, porque los retos de comunidad son importantes y exigen la implicación de todos".

Ha pedido al Grupo Ciudadanos que "no cierren las puertas" porque "puede ser un gran error" que no quieran negociar los presupuestos. "En las negociaciones presupuestarias anteriores, con su grupo, le ha ido bien a La Rioja", ha dicho al tiempo que ha afirmado desconocer si su negativa a apoyarlos ha sido "con la boca pequeña".

Ha añadido que será la primera vez que se elaborarán de forma participativa. "Si van a estar los jóvenes, cómo no va a estar Ciudadanos".

Al PSOE le ha pedido que se siente en la mesa y firme la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que ya está acordada entre PP y Ciudadanos, apuntando a la posibilidad de que Podemos también la firme.

"Este gobierno siempre ha dado la cara, y aspiramos a hacer una Rioja mejor", ha indicado señalando, por ejemplo, a la siniestralidad de la Nacional-232 con el desvío obligatorio de camiones, "que ha eliminado la mortalidad del tramo de Alfaro a Haro".

Ha finalizado con unas palabras de Adolfo Suárez: "En un sistema democrático nadie está en posesión de la verdad absoluta". En sus palabras, ha afirmado a los diputados: "Es más importante lo que nos une que lo que nos separa".