Un centenar de proyectos arquitéctonicos construidos en La Rioja se han presentado a los premios Gerardo Cuadra

Archivo - Gerardo Cuadra, el segundo por la derecha cuando recogió la insignia de San Bernabé - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de los Premios Gerardo Cuadra de Arquitectura de La Rioja ha recibido un total de 100 proyectos en las cuatro categorías convocadas, una cifra que confirma el interés despertado por esta nueva iniciativa impulsada por el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, unos Premios que pretenden reconocer las mejores obras, proyectos e investigaciones vinculados a la Comunidad Autónoma.

A la categoría Habitar la Arquitectura se han presentado 25 realizaciones; a la de Construir la Arquitectura, 20 realizaciones; a la de Pensar la Arquitectura, 7 textos; y al Gran Premio Gerardo Cuadra, 48 obras.

Los Premios Gerardo Cuadra nacen para reconocer el trabajo bien hecho, pero también para invitar a reflexionar sobre cómo queremos construir las ciudades, los pueblos y los paisajes en los que vivirán las próximas generaciones.

Durante estos días el jurado trabaja en la selección de las 28 realizaciones que pasarán a la siguiente fase del certamen. El elevado número de propuestas y la calidad general de los trabajos presentados demuestran excelente momento que atraviesa la arquitectura riojana.

Los Premios Gerardo Cuadra han nacido con el objetivo de reconocer las mejores obras, proyectos e investigaciones vinculados a la Comunidad y, al mismo tiempo, impulsar una conversación pública sobre la calidad de los espacios que conforman la vida cotidiana de los riojanos. A las categorías Habitar la Arquitectura, Construir la Arquitectura y Pensar la Arquitectura optan proyectos realizados entre 2024 y 2026; y al Gran Premio Gerardo Cuadra, obras realizadas entre los años 2000 y 2015.

La convocatoria surge en un contexto en el que cuestiones como el acceso a la vivienda, la regeneración de los centros urbanos, la revitalización del medio rural, la sostenibilidad ambiental o la adaptación al cambio climático adquieren una relevancia creciente. Ante estos desafíos, el COAR reivindica la arquitectura como una herramienta capaz de mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo social, económico y cultural de La Rioja.

Los Premios llevan el nombre del arquitecto riojano Gerardo Cuadra, una de las figuras más representativas de la arquitectura contemporánea de la región, cuya trayectoria destacó por la integración de tradición y modernidad y por su estrecha vinculación con el territorio.

Más allá del reconocimiento profesional, los premios persiguen una doble finalidad: distinguir aquellas aportaciones que contribuyen a elevar la calidad de la arquitectura en La Rioja y acercar esta disciplina a la ciudadanía, reforzando la conciencia sobre la importancia del entorno construido en la vida de las personas.

El jurado de esta primera edición está presidido por Miguel Ángel Alonso del Val y cuenta como vocales con Carmen Figueiras, Óscar Miguel Ares, Ricardo Lampreave, Ane Arce y María José Orihuela. La representación institucional del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja corresponde a José Miguel León Pablo.

Durante estos días se está desarrollando la primera fase del proceso con la selección de las 28 obras finalistas por parte del jurado. Posteriormente, el jurado volverá a reunirse para visitar las obras construidas y emitir el fallo final.

Los proyectos finalistas formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá distintos espacios de La Rioja durante 2027. La muestra permitirá acercar a la ciudadanía algunas de las aportaciones más relevantes realizadas recientemente por arquitectos que trabajan aquí y abrir una reflexión colectiva sobre el papel de la arquitectura en la construcción del territorio.

Los galardonados recibirán una reproducción en piedra de una de las piezas cerámicas diseñadas para la histórica tienda Rivoli de Logroño, hoy desaparecida, proyectada por Gerardo Cuadra junto a la ceramista Lola Gil. La recuperación de este elemento constituye un homenaje al legado del arquitecto riojano y, al mismo tiempo, una reivindicación de la memoria arquitectónica de la ciudad.

Aquellas piezas simbolizaban una manera de entender la arquitectura en la que el diseño, el oficio y las artes aplicadas formaban parte de un mismo proyecto cultural. Convertidas ahora en galardón, evocan valores como la atención al detalle, el respeto por los materiales, la calidad constructiva y la voluntad de crear obras capaces de perdurar.

Con los Premios Gerardo Cuadra de Arquitectura, el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja reafirma su compromiso con la excelencia profesional y con una arquitectura entendida como un servicio a la sociedad.