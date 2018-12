Centenares de arnedanos se concentran para protestar contra las agresiones sexuales

Publicado 07/12/2018 13:37:27 CET

LOGROÑO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Numerosos arnedanos, unos 300 según testigos consultados por Europa Press, se han concentrado esta mañana en la zona de Puerta Munillo para protestar contra las agresiones sexuales, después de que el pasado domingo, una menor de edad del municipio denunciara haber sufrido una violación de madrugada en la zona del parque Palacio de la Baronesa. Un suceso por el que, el mismo martes 4, fue detenido un joven de 25 años, para el que el Juzgado de Calahorra ha decretado prisión sin posibilidad de fianza.

Al inicio de la concentración, el alcalde de Arnedo, Javier García, ha dirigido unas palabras a los presentes, en las que ha mostrado la "repulsa contra esta agresión sexual y contra todas las agresiones sexuales que se puedan producir y que se están produciendo a lo largo y ancho de nuestro pais, contra cualquier acto contra la violencia en general, porque Arnedo no tolera las agresiones". "Las mujeres, nuestras jovenes no se tocan, son intocables", ha asegurado.

Y si bien ha incidido en que tanto por parte de las administraciones públicas como de las Fuerzas de Seguridad del Estado "se va a hacer todo lo posible para que ninguna agresión no sea atendida y para sobre ningún agresor no caiga todo el peso de la ley", ha reclamado la ayuda de la sociedad, especialmente en materia de prevención, "porque las familias y los ciudadanos en general también tenemos responsabilidad en prevenir este tipo de agresiones".

"Que un joven pueda permitirse el lujo de agredir a una persona menor es un problema de la sociedad que tenemos que atajar desde las propias familias. Tenemos que ser capaces los padres también de que en cuanto veamos un atisbo de actitud que pueda conducir a un comportamiento violento, da igual en agresiones sexuales que en cualquier tipo de violencia, cortarlo e inculcar valores de respeto y convivencia", ha añadido García, que ha recordado que Arnedo "es una ciudad segura".

El regidor arnedano ha recordado que "llevamos ya 44 mujeres asesinadas en lo que va de año, y el año pasado fueron 46, esto es una vergüenza, es lamentable que nuestras mujeres sigan muriendo a mano de algunos hombres que creen que tienen la propiedad sobre ellas". Y aunque ha reconocido que "todos queremos canalizar nuestra ira y nuestro horror de manera inmediata", ha apelado a "la calma y la tranquilidad que siempre ayudan a que las investigaciones y la policía puedan detener a los agresores".

Como portavoz de los concentrados, ha intervenido la joven Alicia Ocón, quien ha mostrado su apoyo a la víctima, "porque nosotras sí te creemos, alzamos nuestra voz por todas las mujeres de este planeta, porque estamos hartas de tener que oir cada día que una compañera ha sido violada, agredida, humillada o incluso, asesinada, estamos cansadas de tener que volver con miedo a nuestras casas, de tener que pedir que nos acompañen, que no nos dejen solas, de tener que aguantar halagos que para nosotras no lo son".

"Estamos cansadas de soportar insultos por nuestra manera de vestir, tiene que empezar a quedar bien claro que no nos vestimos para vosotros, que por llevar falda, escote, tacones, vestido, sudadera o mallas, no os estamos provocando, no os estamos insinuando que queremos absolutamente nada con vosotros", ha subrayado.

Y, para finalizar, ha hecho "un llamamiento a todas las mujeres que sufren este maltrato día a día a romper la cadenas que arrastran porque no podeis vivir con miedo, con inseguridad, con un miserable que no os trata como vosotras mereceis, pero ya esta bien, ya es suficiente, un primer maltrato es el principio de una larga humillación, ámate, se libre, y no podrá maltratarte".