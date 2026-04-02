El centenario de la ópera Turandot llega a Logroño en Cines 7 Infantes

Ópera Turandot - ÓPERA TURANDOT

LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centenario de la ópera Turandot llegará a Logroño de la mano de Cines 7 Infantes, que será uno de los lugares seleccionados para programar la producción de la Ópera Estatal de Viena protagonizada por Jonas Kaufman y Asmik Grigorian.

El estreno de la obra póstuma de Puccini, Turandot, cumple cien años y "para celebrar este acontecimiento de referencia en el mundo de la ópera" cines seleccionados estrenan el jueves, 9 de abril, la producción filmada en la Ópera Estatal de Viena.

Dirigida por Claus Guth y protagonizada por Jonnas Kaufmann y Asmik Grigorian, en La Rioja se podrá disfrutar en Logroño, en Cines 7 Infantes. También se proyectará en ochenta salas de más de setenta localidades españolas.

La dirección escénica de Claus Guth "profundiza" en la dimensión humana de la princesa Turandot, mostrando su "fragilidad" detrás de la máscara de frialdad, mientras la escenografía de Etienne Pluss aporta un trasfondo inquietante y contemporáneo al relato.

Para el tenor Jonas Kaufmann: "Esta producción se aleja del exotismo tradicional y propone una lectura mucho más psicológica. Todo gira en torno a las emociones extremas: deseo, poder y vulnerabilidad".

Jonnas Kaufmann, en el papel de Calf, encabeza el elenco de esta obra; "la irrupción de la soprano Asmik Grigorian en su primer personaje principal como Turandot ha sido destacada por la crítica", ha señalado la organización en la información remitida.

La intérprete rusa Kristina Mkhitaryan se mete en el personaje de Liù, la esclava enamorada de Calaf.

La propuesta "combina excelencia vocal e intensidad dramática, todo ello subrayado con la dirección musical a cargo de Carlo Armiliato, que realza tanto la monumentalidad de los coros como la intimidad de las arias más conmovedoras, como la conocida Nessun dorma".

"La obra se revela como un espectáculo total, cargado de simbolismo y de una teatralidad moderna que sigue conmoviendo un siglo después de su estreno", ha subrayado.

La ópera de Turandot es una producción de 142 minutos cantada en italiano con subtítulos en castellano grabada en el 2023 en la Ópera Estatal de Viena.

Esta propuesta forma parte de una serie de títulos producidos en los teatros europeos más prestigiosos del mundo para proyectarse en cine; producciones que la distribuidora Versión Digital ha seleccionado para salas españolas coincidiendo con la temporada de ópera y ballet de los teatros.