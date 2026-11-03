El Centro de la Cultura del Rioja acoge en noviembre el ciclo 'Cuatro sábados, cuatro miradas sobre la danza'

El Centro de la Cultura del Rioja acoge el ciclo 'Cuatro sábados, cuatro miradas sobre la danza' durante el mes de noviembre - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) acogerá durante el mes de noviembre el ciclo 'Cuatro sábados, cuatro miradas sobre la danza', una propuesta que permitirá al público descubrir la trayectoria y el universo creativo de cuatro grandes figuras de esta disciplina artística a través de cuatro documentales.

La iniciativa, presentada por la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y el director de la Casa de la Danza, Perfecto Uriel, propone cuatro encuentros de entrada libre que tendrán lugar los sábados 7, 14, 21 y 28 de noviembre a las 19,30 horas.

Cada sesión estará dedicada a un profesional de reconocido prestigio: el bailarín y coreógrafo cubano Pedro Pablo Peña, el bailarín y maestro español Víctor Ullate, la bailarina mexicana de origen español Pilar Rioja y la bailaora y coreógrafa venezolana Siudy Garrido.

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, ha destacado que "este ciclo nos ofrece una oportunidad magnífica para acercarnos a la danza desde diferentes perspectivas, poniendo rostro y voz a algunos de sus grandes protagonistas e invitándonos a descubrir no solo su trabajo, sino también las historias personales, las influencias y las experiencias que han dado forma a sus universos creativos".

Por último, Fernández ha invitado a todos a visionar estos documentales y ha señalado que "queremos que el Centro de la Cultura del Rioja siga siendo un espacio abierto a todas las disciplinas artísticas, capaz de acercar propuestas culturales diversas y de calidad a los logroñeses, logroñesas y a todas las personas que nos visitan".

PROGRAMACIÓN 'CUATRO SÁBADOS, CUATRO MIRADAS SOBRE LA DANZA'

Sábado 7 de noviembre: 'La amable euforia de la danza', de Miguel Castañet Jr. El documental ofrece un retrato de la vida y obra del bailarín y coreógrafo cubano Pedro Pablo Peña (1944-2018), un hombre que logró hacer realidad su gran sueño: crear un festival internacional de ballet en Miami. A través de imágenes, testimonios y entrevistas, la película recorre la trayectoria de un artista que se formó en el Ballet Nacional de Cuba, donde estudió y bailó junto a algunas de las figuras más importantes de la danza de su época, al tiempo que desarrollaba su faceta como coreógrafo. Sin embargo, Peña anhelaba la libertad de expresarse artísticamente y construir un futuro lejos de las restricciones del régimen cubano. Con ese propósito, abandonó la isla durante el éxodo del Mariel, junto a miles de compatriotas, y llegó a Miami con la esperanza y la determinación de hacer realidad sus aspiraciones.

Sábado 14 de noviembre: 'Ullate, la danza de la vida', de Elena Cid Esta película recorre la vida y la pasión por la danza de Víctor Ullate, uno de los bailarines, maestros y coreógrafos más influyentes de nuestro país. Siempre a contracorriente, en ocasiones polémico, pero también luchador, trabajador incansable y profundamente comprometido con su vocación, Ullate ha construido una trayectoria marcada por su amor al baile. El documental, dirigido por Elena Cid, explora la historia de la danza a través de la experiencia vital y profesional del artista y cuenta con la participación de destacados bailarines como Nacho Duato, Joaquín de Luz, Mónica Cruz y Lola de Ávila, que acompañan al protagonista en este recorrido por su carrera y por la historia de la danza.

Sábado 21 de noviembre: 'Pilar Rioja, danza española en México' El tercer documental estará dedicado a Pilar Rioja, considerada una de las grandes figuras de la danza española en el ámbito internacional. Hija de emigrantes españoles, su padre era natural de La Rioja y su madre de Burgos. Desde pequeña estuvo vinculada a las tradiciones de sus padres, que le transmitieron el gusto por bailes como la jota vasca, castellana y aragonesa. Una influencia que, unida a su formación en las danzas tradicionales mexicanas, marcaría su personalidad artística. Su formación abarca diferentes disciplinas de esta expresión artística: la escuela bolera, la danza folclórica, la clásica, la estilizada y el flamenco. Entre sus aportaciones destaca la incorporación de las castañuelas a la danza con música barroca italiana y española, así como su capacidad para integrar diferentes tradiciones culturales en sus coreografías.

Sábado 28 de noviembre: 'La casa del alma', de Pablo Croce El ciclo concluirá con este documental que recoge más de una década de colaboración artística entre el guitarrista y compositor José Luis de la Paz, natural de Huelva, y la bailaora y coreógrafa venezolana Siudy Garrido. Sus caminos se cruzaron en Miami, donde nació una relación profesional y creativa de doce años en la que la música y la danza se convirtieron en un lenguaje común y en un espacio de encuentro entre culturas. El documental recorre esta trayectoria compartida y muestra cómo ambos artistas, inspirados también por sus experiencias como inmigrantes y creadores, han llevado su arte a más de treinta ciudades de todo el mundo. 'La casa del alma' es una celebración del flamenco, de la identidad y del poder transformador del arte, entendido como un espacio de expresión, encuentro y conexión entre culturas.