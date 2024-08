El Centro de la Cultura del Rioja acogerá los cursos de la Wine & Spirit Education Trust (WSET)

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja de la ciudad de Logroño acogerá los cursos de la Wine & Spirit Education Trust (WSET), certificaciones abaladas internacionalmente que inspiran y forman a los profesionales y entusiastas del vino, del Sake y de las bebidas espirituosas de todo el mundo.

La empresa encargada de impartirlos será More than Wines en colaboración con la Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja, quienes apuestan totalmente por la formación "ya que creemos que no se puede entender una cultura sin conocer sus raíces".

Así lo demuestran semana tras semana a través de las actividades que realizan en su aula del CCR, ya sea en forma de catas profesionales en las que cuentan con bodegas tanto regionales como nacionales e internacionales, así como masterclasses, seminarios, visitas a pie de viña, etc.

Para poder dar respuesta a la demanda de certificados oficiales especializados con reconocimiento internacional, han realizado una alianza con la empresa More than Wines, centro homologado de formación y proveedor oficial de las certificaciones WSET en vino, destilados y Sake. Las certificaciones WSET están dirigidas a todos los públicos, incluyendo tanto a profesionales de la industria como a particulares y entusiastas que quieran introducirse en este mundo de una manera más personalizada y detallada.

El equipo de More than Wines está compuesto por profesionales formados en la industria del vino, el Sake y los espirituosos, con gran experiencia y un amplio bagaje a nivel internacional, comprometidos y dedicados en transmitir la cultura a través de su pasión y dedicación.

WSET

Las calificaciones WSET son reconocidas mundialmente como el estándar internacional para el conocimiento de bebidas alcohólicas. Están diseñadas tanto para aquellos que comienzan su carrera, como para los profesionales establecidos y los entusiastas apasionados por los vinos, el Sake y las bebidas espirituosas.

Wine & Spirit Education Trust es una organización benéfica registrada y galardonada dedicada al desarrollo y la entrega de calificaciones para profesionales y amateurs. Establecida en 1969 para el comercio de vinos del Reino Unido, WSET ha crecido hasta convertirse en el líder mundial de la industria.

Como organización independiente sin ánimo de lucro, sus productos educativos ofrecen un aprendizaje imparcial y sólido en el que las personas y las empresas pueden desarrollar conocimientos y experiencia.

Las calificaciones WSET están disponibles a través de 800 escuelas (APP) que trabajan en más de 70 países y en 15 idiomas.

CERTIFICACIÓN DE NIVEL 2 EN VINOS

La certificación de Nivel 2 en Vinos WSET se destina a quienes tienen poco conocimiento previo sobre la industria global del vino. Es adecuada siempre que se requiera un buen nivel de conocimiento de vinos, necesario para afianzar habilidades y competencias laborales, por ejemplo, en las funciones de servicio al cliente y ventas en la hostelería en los sectores del comercio mayorista y minorista.

También es útil para quienes tienen un interés general en el vino y desean ampliar sus conocimientos. Quienes obtengan la certificación serán capaces de comprender los principios de la cata y evaluación de vinos, describir y comparar los estilos de los vinos producidos a partir de variedades de uva importantes a nivel internacional y regional, interpretar las etiquetas de los vinos de las principales regiones productoras de vino del mundo y brindar orientaciones básicas para su adecuada selección y servicio.

CERTIFICACIÓN DE NIVEL 3 EN VINOS WSET

La certificación de Nivel 3 en Vinos WSET se destina a quienes tienen un nivel alto de conocimiento sobre la industria del vino a nivel global. Está diseñada para ofrecer una sólida comprensión de los factores que explican el estilo, la calidad y el precio de los principales vinos tranquilos, espumosos y generosos del mundo.

Quienes obtengan esta certificación serán capaces de describir las características de los principales vinos del mundo y de brindar información sobre los factores clave que influyen en el estilo, la calidad y el precio de estos vinos. Por consiguiente, estarán en posición de asesorar a la gerencia y de realizar selecciones y presentaciones fundadas de vinos en diversas situaciones.