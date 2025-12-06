El Centro de la Cultura del Rioja presenta su programación de diciembre

Archivo - Centro de la Cultura del Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La actividad no cesa en el Centro de la Cultura del Rioja que busca terminar el año manteniéndose como un referente turístico en nuestra tierra. En un mes en el que la ciudad se llena de visitantes y familias, el CCR se erige como un espacio en el que encontrar no sólo una cultura que se observa, sino una cultura que se disfruta, se participa y se vive.

Todos los públicos tienen cabida en la programación del Centro de la Cultura del Rioja, desde los más pequeños de la casa, hasta los más mayores, pasando también por los jóvenes.

En la sala Mar de Palabras ya se puede disfrutar de la exposición 'El arte del Packaging del vino: Diseñando el éxito'. Una exposición con las obras presentadas a los Premios Vid del Club de Marketing. Se podrá visitar en el horario de apertura del centro.

Vuelve el ciclo 'Uvas de la Risa', con dos sesiones de humor y vino en las que el buen ambiente están asegurados. La primera jornada será el viernes 12 de diciembre a las 19,00 horas, con un espectáculo de improvisación de la mano de Tres Tiempos Impro, un trío de logroñeses con mucha imaginación y una grandísima rapidez mental.

El jueves 18 de diciembre llega el reconocido David Amor, con su espectáculo Love está en el aire, con el que está llenando salas y teatros por todo el país.

El sábado 13 de diciembre llega el plan más loco del Centro de la Cultura del Rioja, que se abre a nuevas generaciones, nuevas influencias y nuevas opciones de cultura. A las 12,00 horas llega al ágora 'Beats at Brunch' con Luc Loren, una sesión de música electrónica que busca generar sinergias entre la tradición enraizada la cultura del vino y las nuevas expresiones artísticas y culturales que mueven las pulsiones de los más jóvenes.

De esta manera el Centro de la Cultura del Rioja busca acercarse a una generación y asentarse entre sus opciones culturales como un edificio en el que cualquier tipo de arte tiene cabida.

Las catas '¿A qué sabe Rioja?' continúan hasta la segunda quincena de diciembre, con sesiones este sábado 6 y el domingo 7 para ofrecer este plan a los turistas que conozcan la ciudad durante el puente festivo. La última cata de este ciclo tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, como siempre en el calado del siglo XVI del edificio.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

El espíritu navideño inunda la ciudad y el Centro de la Cultura del Rioja también celebra esta fiesta con los logroñeses y visitantes, con una programación centrada en un público familiar. Cabe destacar la celebración de un Mercado Navideño en el Ágora el fin de semana del 20 y 21 de diciembre, con actividades para toda la familia y muchas sorpresas que se irán desvelando.

El mercado se presentará en rueda de prensa en próximos días. Además del mercado, el CCR ha programado un Taller de cócteles a base de vermut de la mano de Hedonista, Cocktail & Bar by Gorka Shake el sábado 27 de diciembre y un Parque Navideño, Jugo de Uvas edición Navidad, una ludoteca infantil para niños de entre 6 y 11 años los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre de 10,30 a 13,30 horas, con un precio de 5 euros por día.

Toda la programación está disponible en la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es donde se pueden adquirir las entradas de estas actividades.

Con el objetivo de acercar la cultura de nuestro vino y nuestra tierra a todos los logroñeses y visitantes y con motivo del día de la Constitución, el CCR tendrá acceso gratuito para todos los públicos este sábado, 6 de diciembre. De cara a las semanas de Navidad, el Centro de la Cultura del Rioja cerrará sus puertas los días 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1, 5 y 6 de enero.

El horario del Centro es de lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Viernes, sábado, domingos y festivos de apertura el centro abre de manera ininterrumpida de 9 a 21 horas.