El Centro Fundación Caja Rioja de Haro acoge la exposición 'Los tesoros del IER' - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández; el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes; y el gerente del IER, Óscar Robres han visitado la exposición 'Los tesoros del IER' en el Centro Fundación Caja Rioja Haro.

Se trata de una exposición producida y organizada por el Instituto de Estudios Riojanos, principal centro de referencia para quienes investigan sobre historia, cultura, folclore, patrimonio, ciencia o música de esta comunidad autónoma. Este organismo, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, también fomenta la divulgación a través de conferencias o publicaciones periódicas y apoya la labor de los investigadores.

'Los Tesoros del IER' incluye paneles informativos, documentos y libros entre la Alta Edad Media y el siglo XX. La exposición abunda en la importancia monacal, religiosa y política de La Rioja desde el siglo X; su situación en el Camino de Santiago; la política, la economía, las leyes, los privilegios o los conflictos durante los últimos once siglos; la indeleble huella del Renacimiento; personajes y acontecimientos que cincelaron la Edad Moderna; la importancia del siglo XIX, Siglo de Oro de La Rioja en política, ciencia y cultura; sin olvidar el devenir de la provincia en el siglo XX.

Se trata de una exposición producida y organizada por el Instituto de Estudios Riojanos, principal centro de referencia para quienes investigan sobre historia, cultura, folclore, patrimonio, ciencia o música de esta comunidad autónoma. Este organismo, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, también fomenta la divulgación a través de conferencias o publicaciones periódicas y apoya la labor de los investigadores.

'Los Tesoros del IER' incluye paneles informativos, documentos y libros entre la Alta Edad Media y el siglo XX. La exposición abunda en la importancia monacal, religiosa y política de La Rioja desde el siglo X; su situación en el Camino de Santiago; la política, la economía, las leyes, los privilegios o los conflictos durante los últimos once siglos; la indeleble huella del Renacimiento; personajes y acontecimientos que cincelaron la Edad Moderna; la importancia del siglo XIX, Siglo de Oro de La Rioja en política, ciencia y cultura; sin olvidar el devenir de la provincia en el siglo XX.