El Centro Fundación Caja Rioja de Haro acoge la exposición 'Los tesoros del IER'

El Centro Fundación Caja Rioja de Haro acoge la exposición 'Los tesoros del IER'
El Centro Fundación Caja Rioja de Haro acoge la exposición 'Los tesoros del IER' - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 20:23
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LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández; el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes; y el gerente del IER, Óscar Robres han visitado la exposición 'Los tesoros del IER' en el Centro Fundación Caja Rioja Haro.

Se trata de una exposición producida y organizada por el Instituto de Estudios Riojanos, principal centro de referencia para quienes investigan sobre historia, cultura, folclore, patrimonio, ciencia o música de esta comunidad autónoma. Este organismo, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, también fomenta la divulgación a través de conferencias o publicaciones periódicas y apoya la labor de los investigadores.

'Los Tesoros del IER' incluye paneles informativos, documentos y libros entre la Alta Edad Media y el siglo XX. La exposición abunda en la importancia monacal, religiosa y política de La Rioja desde el siglo X; su situación en el Camino de Santiago; la política, la economía, las leyes, los privilegios o los conflictos durante los últimos once siglos; la indeleble huella del Renacimiento; personajes y acontecimientos que cincelaron la Edad Moderna; la importancia del siglo XIX, Siglo de Oro de La Rioja en política, ciencia y cultura; sin olvidar el devenir de la provincia en el siglo XX.

Se trata de una exposición producida y organizada por el Instituto de Estudios Riojanos, principal centro de referencia para quienes investigan sobre historia, cultura, folclore, patrimonio, ciencia o música de esta comunidad autónoma. Este organismo, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, también fomenta la divulgación a través de conferencias o publicaciones periódicas y apoya la labor de los investigadores.

'Los Tesoros del IER' incluye paneles informativos, documentos y libros entre la Alta Edad Media y el siglo XX. La exposición abunda en la importancia monacal, religiosa y política de La Rioja desde el siglo X; su situación en el Camino de Santiago; la política, la economía, las leyes, los privilegios o los conflictos durante los últimos once siglos; la indeleble huella del Renacimiento; personajes y acontecimientos que cincelaron la Edad Moderna; la importancia del siglo XIX, Siglo de Oro de La Rioja en política, ciencia y cultura; sin olvidar el devenir de la provincia en el siglo XX.

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