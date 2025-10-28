Centro de Investigación del Dato de AERTIC y NOVEX firman un acuerdo para impulsar innovación y desarrollo tecnológico - FER

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación del Dato, promovido por la Agrupación Empresarial Innovadora del sector de la Industria Tecnológica, la Digitalización y de la Economía Digital de La Rioja (AERTIC) y el Centro Tecnológico NOVEX han suscrito un convenio de colaboración que tiene por objeto impulsar acciones conjuntas que fomenten la innovación, la competitividad empresarial y el desarrollo tecnológico.

El presidente de AERTIC, Ignacio Gurría de la Torre, y el CEO de NOVEX, Javier Oñate, han formalizado esta alianza tecnológica, que reforzará la competitividad del tejido productivo mediante la innovación, la transferencia tecnológica y la capacitación en competencias digitales.

El acuerdo establece un marco estable para desarrollar cinco líneas prioritarias.

La primera de ellas será facilitar el intercambio de conocimiento e impulsar oportunidades entre los miembros de ambas entidades, organizando encuentros B2B, foros, mesas de trabajo para desarrollar alianzas estratégicas.

En segundo lugar, el acuerdo contempla el fomento de proyectos de innovación conjuntos, identificando y apoyando iniciativas de I+D+i entre empresas de NOVEX y AERTIC y promoviendo la transferencia tecnológica y la cooperación público-privada.

Una tercera línea de actuación será la captación de fondos públicos y europeos, analizando y desarrollando proyectos conjuntos para acceder a la financiación regional, nacional, europea (Horizon Europe, Digital Europe, etc) e internacional. También colaborando en la redacción de propuestas y búsqueda de socios para convocatorias competitivas.

El cuarto aspecto del acuerdo se concreta en el desarrollo de programas formativos, que consistirán en el diseño e impartición de cursos, talleres y seminarios especializados en tecnología, big data, IA, transformación digital y otras, al tiempo que se prevé el fomento de la capacitación de profesionales en competencias digitales avanzadas.

Y finalmente, el convenio promoverá las capacidades de cada uno de los centros tecnológicos, difundiendo las infraestructuras y servicios de cada uno de ellos entre los asociados de ambas partes.

El convenio incorpora a AERTIC como socio colaborador de NOVEX -con participación en su Asamblea General- y reconoce a NOVEX como socio estratégico de AERTIC. Es el primer convenio que se cierra, en línea con la estrategia del Centro de Investigación del Dato de fomentar la colaboración, con el resto de sectores estratégicos de la región.

El presidente de AERTIC, Ignacio Gurría de la Torre, ha destacado que "para el Centro de Investigación del Dato es fundamental impulsar redes de conocimiento y colaboración, así como establecer alianzas sólidas con los distintos sectores económicos de nuestra comunidad. La combinación del expertise del Centro en tecnologías emergentes y la experiencia de NOVEX en el sector del calzado abre la puerta al desarrollo de iniciativas y proyectos de alto valor para ambas entidades".

Por su parte, Javier Oñate, CEO de NOVEX, ha hecho hincapié en que "esta conexión que va a cobrar sentido a partir de hoy tras el citado acuerdo va a permitir mejorar la eficiencia y crear nuevas oportunidades para empresas y para la sociedad riojana en general, pues la inversión en infraestructuras de investigación y la formación en competencias digitales son pilares clave de esta apuesta, que también busca mejorar la seguridad y la protección de datos".

Finalmente, Oñate ha enfatizado en que "la transformación digital requiere de la energía innovadora que permiten este tipo de alianzas, que refuerzan, a su vez, la modernización del entorno empresarial".