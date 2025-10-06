Los centros educativos de La Rioja crearán Espacios por Palestina para recordar a los niños de Gaza

Archivo - Ataque a una escuela en Gaza - Omar Ashtawy / Zuma Press / ContactoPhoto

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de La Rioja crearán este miércoles, 8 de octubre, Espacios por Palestina para recordar a los niños de Gaza, tanto a los que no podrán empezar las clases porque les han destruído sus escuelas como a aquellos que han sido asesinados.

La iniciativa, que culminará con una concentración a las 19:00 horas en el Paseo del Espolón, ha sido secundada, ya, por más de treinta centros de toda La Rioja y de todos los niveles educativos, aunque es un número que va creciendo.

Tal y como ha relatado a Europa Press el portavoz de Educación por Palestina La Rioja, Rubén Ladrera, docente de uno de los centros que se ha sumado a la inicativa, cada colegio, o instituto, desarrollará una acción concreta dentro de estos Espacios por Palestina.

En algunos se escribirán los nombres de los niños que han sido asesinados por Israel y en otros se instalarán mesas y sillas en recuerdo a todos los escolares que no pueden ir a clase en Gaza.

Algunos centros regalarán sandías en representación de la resistencia palestina (dado que representan los colores de su bandera) y en alguno se plantará un olivo.

Además, se está redactando un comunicado, que se leerá en la concentración prevista para la tarde y, cada centro, decidirá el momento en el que, a lo largo de la mañana, se leerá.