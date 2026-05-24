El CEO Villa de Autol desarrolla por cuarto año el Proyecto de Innovación Educativa "TEAcompaño despertando emociones"

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LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El CEO Villa de Autol se desarrolla, por cuarto año conscutivo, el Proyecto de Innovación Educativa "TEAcompaño despertando emociones", basado en la Educación Asistida con Perro.

A lo largo de los cursos se han observado los múltiples beneficios en el alumnado del centro y a la gran satisfacción de toda la comunidad educativa, debido a ello su continuidad.

Se debe destacar que este proyecto ha sido aprobado y abalado por el Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE), y se está llevando a cabo, desde diciembre hasta mayo.

Debido a que el centro educativo cuenta con un espacio inclusivo, al que acuden alumnos que presentan Trastorno del Espectro Autista y trastornos afines, se consideró que sería beneficioso desarrollar un PIE en el cual se trabajase y potenciase en el alumnado la inteligencia socioemocional, así como habilidades y comunicación social, y no menos importante la tenencia responsable de mascotas.

Actualmente, no solo los niños del espacio inclusivo participan en actividades con Zeus sino que todos los alumnos del centro tienen sesiones con el animal, siempre priorizando al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ACNEAE.

Se han beneficiado un total de 19 alumnos ACNEAE del centro, los cuales han tenido sesiones quincenales con el animal. Además, se debe destacar que en este curso escolar han participado también cuatro alumnos de Educación Secundaria Obligatoria haciendo una tutoría entre iguales.

Estos alumnos fueron seleccionados atendiendo a su situación socioemocional y se ha visto una mejora en relación con la autoestima, habilidades sociales y motivación en la estancia en el centro educativo. Una acogida grandiosa.

En el PIE participan 33 docentes. Los docentes cuentan que en el centro el alumnado se encuentra muy emocionado. No solo, está presente en el centro cuando acude a las sesiones, sino también cuando no está en él. La coordinadora del PIE es Irene Salcedo Moreno, docente de Pedagogía Terapéutica del centro y además Experta y Técnico en Intervenciones Asistidas con Perros.

Salcedo cuenta la importancia de promover la Educación Asistida con Perro en el ámbito educativo puesto que las mejoras tanto a nivel académico como emocional son evidentes. El perro de intervenciones es Zeus, un perro con un amplio recorrido y muy preparado, el cual lleva nueve años trabajando como perro de Intervenciones en la asociación Dejando Huella.

En este PIE la entidad Dejando Huella tiene un papel fundamental puesto que es la encargada de prestar asesoramiento y seguimiento del proyecto a lo largo de todo este.

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL.

El alumnado ha llevado las bondades del PIE más allá de los muros del colegio. En una emocionante iniciativa que une educación, inclusión escolar y compromiso social.

Algunos de los alumnos y los estudiantes de Educación Secundaria se han desplazado hasta el Centro de Día de la localidad para compartir una serie de sesiones terapéuticas y afectivas con las personas mayores, con el perro 'Zeus' como gran nexo de unión.

El proyecto, que durante todo el curso escolar trabaja la inteligencia socioemocional, la reducción del estrés y la mejora de las habilidades lingüísticas dentro del aula, ha alcanzado su punto más álgido y humano en este escenario intergeneracional.

Durante las sesiones en el Centro de Día, los tres colectivos (los mayores, los jóvenes de Secundaria y el alumnado con necesidades educativas especiales) han trabajado de manera cooperativa en dinámicas diseñadas para estimular la memoria, fomentar el contacto físico seguro y entrenar las habilidades sociales.

"Ver interactuar a los niños, los jóvenes y a los ancianos a través de Zeus ha sido una experiencia transformadora", explica Irene Salcedo Moreno.

"El perro actúa como un facilitador que elimina cualquier barrera de edad o capacidad. Los alumnos del espacio inclusivo han liderado actividades demostrando sus fortalezas, mientras que los chicos de secundaria y los mayores compartían confidencias, sonrisas y caricias al animal. Se ha creado una red de apoyo mutuo y un sentimiento de pertenencia comunitaria incalculable", añade.

Este proyecto no solo cumple con los objetivos curriculares y de educación emocional planteados por la Consejería de Educación, sino que abre una vía de colaboración directa entre instituciones del entorno próximo, demostrando que una escuela abierta a su comunidad es la mejor herramienta para formar ciudadanos comprometidos, prevenir el desánimo escolar y aumentar el bienestar de toda la sociedad local.