Cerca de 400 escolares de La Rioja incorporan la educación ambiental a su aprendizaje con Naturaliza

Un monitor de Naturaliza - Europa Press

LOGROÑO 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con el cierre del curso escolar, Naturaliza, el proyecto de educación ambiental de Ecoembes, finaliza un nuevo año consolidando la presencia del medioambiente en las aulas de La Rioja. Durante el curso 2025/2026, un total de 11 docentes de 8 centros educativos han trabajado contenidos ambientales con su alumnado, llegando a 397 niños y niñas en la comunidad.

Desde 2018, Naturaliza ha contado ya con la participación de 99 docentes de 28 centros educativos en La Rioja, alcanzando a más de 2.100 alumnos en la comunidad, lo que refleja el crecimiento progresivo del proyecto y su consolidación en el entorno educativo riojano.

A través de este proyecto, el profesorado ha incorporado la educación ambiental de forma transversal en asignaturas como Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua o Matemáticas, utilizando recursos y formaciones específicas. El objetivo es que el alumnado comprenda su relación con el entorno y adquiera hábitos responsables que contribuyan al cuidado del planeta.

UN CURSO LLENO DE INICIATIVAS PARA APRENDER HACIENDO

Esta forma de aprendizaje se apoya además en la experiencia directa, trasladando la enseñanza fuera del aula y fomentando el contacto con el entorno cercano de los centros educativos de La Rioja. De este modo, los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que desarrollan una mayor conciencia ambiental desde edades tempranas.

A lo largo del curso, Naturaliza ha impulsado distintas iniciativas que han permitido trabajar estos contenidos de forma práctica y participativa. Entre ellas, destaca la Semana Redonda, celebrada en torno al Día Mundial de la Educación Ambiental, en la que se ha puesto el foco en la economía circular. Bajo el lema "Imagina su nueva historia. Nada termina, todo se transforma", el alumnado ha podido profundizar en las 7 erres de la sostenibilidad: reducir, reutilizar, reciclar, reparar, renovar, recuperar y rediseñar, a través de propuestas creativas y colaborativas.

Junto a esta iniciativa, el programa "Te acompañamos" ha vuelto a acercar la educación ambiental a los centros educativos. En esta edición, la iniciativa ha llegado a centros educativos de distintas comunidades autónomas, con un total de 21 centros, 80 aulas y más de 1.800 alumnos, que han participado en actividades prácticas vinculadas a la biodiversidad, el reciclaje y el cuidado del entorno.

Estas acciones se han completado con talleres dirigidos al profesorado, centrados en cuestiones como el huerto escolar como herramienta educativa, la gestión de residuos en el centro o la protección de los bosques, así como con diferentes propuestas educativas que fomentan la creatividad y la implicación del alumnado.

UNA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CRECIMIENTO EN LA RIOJA

La participación de centros educativos en La Rioja refleja el creciente interés por integrar la educación ambiental en el día a día del aula. Esta comunidad forma parte de la red nacional de Naturaliza, que desde 2018 ha alcanzado a más de 3.900 docentes, cerca de 2.500 centros educativos y más de 170.000 alumnos en España.

"La educación es una herramienta clave para avanzar hacia un futuro más sostenible. Con Naturaliza queremos acompañar a docentes y centros educativos para que la mirada ambiental forme parte del aprendizaje desde edades tempranas, ayudando a formar generaciones más conscientes y comprometidas con el cuidado del entorno" señala Helena Astorga, responsable del proyecto Naturaliza.

De cara al curso 2026/2027, Naturaliza dará un nuevo paso en su evolución con una iniciativa orientada a acompañar a los centros educativos en su transformación ambiental.

Este nuevo enfoque permitirá trabajar de forma más integral la sostenibilidad en los centros de La Rioja, fomentando la mejora de la gestión de residuos y la incorporación de hábitos más circulares en el día a día. Para ello, se implicará a toda la comunidad educativa: equipos directivos, profesorado, alumnado y familias, con el objetivo de que estos aprendizajes trasciendan el aula y lleguen también al entorno cotidiano.