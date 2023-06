Cerca del 70% de los riojanos cree insuficiente el desarrollo de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca del 70 por ciento de los riojanos cree insuficiente el desarrollo de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, según una encuesta sobre los hábitos de movilidad y consumo de energía de los españoles como parte del proyecto Transición Posible que lanza Plenoil.

Esta iniciativa busca vertebrar, mediante la escucha y el diálogo, las necesidades de todos los actores implicados en la transición hacia un modelo energético sostenible con el fin de avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Así, según el Estudio sobre la transición energética, cerca del 70 por ciento de los conductores riojanos considera insuficientes las infraestructuras de recarga para los coches eléctricos en el país: el 30,8 por ciento de los encuestados considera que es insuficiente para que sea el vehículo principal y el 38,5 por ciento, totalmente insuficiente, mientras que un 15,4 por ciento cree que es suficiente para entornos urbanos pero no para trayectos de larga distancia.

Por otro lado, aunque la mitad de los conductores españoles no se plantea comprar un vehículo eléctrico en los próximos años, en el caso de La Rioja, el 38,4 por ciento de los ciudadanos encuestados en esta comunidad no se lo plantea, mientras que el 53,8 por ciento lo está analizando porque entra dentro de sus posibilidades, y el 7,7 por ciento piensa hacerlo a largo plazo. Entre las principales causas que les llevan a descartar la opción de adquirir un coche eléctrico está su elevado precio (para el 80 por ciento), la escasez de puntos de recarga (60 por ciento), el tiempo de carga (40 por ciento) y el precio de la electricidad (20 por ciento).

Además, teniendo en cuenta que se pueden solicitar ayudas económicas para la compra de un coche eléctrico, el 61,5 por ciento se plantearía solicitarlas, mientras que el 30,8 por ciento las solicitaría sólo si la ayuda acercara el precio del coche eléctrico al de uno de gasolina o gasoil. Por el contrario, un 7,7 por ciento no las solicitaría en ningún caso.

"Mientras avanzamos hacia un modelo más respetuoso con el medioambiente, desde Plenoil apostamos firmemente por la optimización de recursos en todas nuestras instalaciones con el objetivo de reducir al máximo nuestro impacto en el sector. Así, estamos invirtiendo 8 millones de euros en la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos para finales de 2023, manteniendo la independencia en la fijación del precio final de venta", comenta José Rodríguez de Arellano, CEO de Plenoil.

"A pesar de nuestros esfuerzos, todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, en España tenemos actualmente poco más de 30.000 puntos de recarga, que se queda muy lejos de los 80.000-100.000 previstos en nuestro país para este año", matiza.

Esta encuesta de Plenoil a la sociedad también pone de manifiesto que en los hogares riojanos los coches diésel (46,2 por ciento) y de gasolina (15,4 por ciento) siguen siendo los medios de transporte por excelencia, seguidos de híbridos (un 7,9 por ciento) y sin presencia de eléctricos entre los encuestados. Destaca también que el 23,1 por ciento de los hogares no

disponga de vehículo.

A la pregunta "¿Qué medio de transporte es el que utilizas principalmente para desplazarte?", el 38,4 por ciento lo hace caminando, seguido del 30,8 por ciento que dice utilizar el coche propio, de los cuales el 15,4 por ciento le da un uso profesional para desempeñar su trabajo. De los que se desplazan en coche propio, el 50 por ciento asegura ser debido a su comodidad y su precisión porque "me lleva justo a donde necesito"; y de los que no lo utilizan, el 33,3por ciento dicen ser debido al coste que genera, la contaminación y debido a que no tienen vehículo

propio.