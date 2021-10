Cercas dice que los poderes públicos de España y América Latina "no hacen lo suficiente para dar valor al español"

LOGROÑO, 27 (EUROPA PRESS)

El escritor Javier Cercas ha afirmado que los poderes públicos de España y América Latina "no hacen lo suficiente para dar valor al español", ya que "si el poder político se tomase en serio que el español es nuestro principal patrimonio hay que darle recursos y que sirva para la difusión de la cultura".

El también premio de periodismo Mariano de Cavia 2021 ha realizado estas manifestaciones durante el 'Diálogo' que ha mantenido con el director de ABC Cultural, Jesús García Calero, en el marco de las XI Jornadas 'Futuro en Español' que se celebran este jueves y viernes en Logroño, bajo el título 'Sociedad digital, conocimiento y educación'. Organiza 'Vocento', diario 'La Rioja', y cuentan con el patrocinio de Gobierno riojano, Ayuntamiento de Logroño, UNIR y Telefónica.

Precisamente, antes de la charla entre Cercas y García Calero, ha tenido lugar la inauguración a cargo de la presidenta del Ejecutivo riojano, Concha Andreu, el rector de la UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, y el director de diario 'La Rioja', José Luis Prusén. Al acto, han acudido, entre otras personalidades, la delegada del Gobierno, María Marrodán, y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.

Ya en la charla, Cercas en relación con la literatura ha señalado que "un escritor que no asume riesgos no es un escritor, sino que es un escribano", de ahí que a lo largo de su carrera haya abordado géneros diferentes - como en su última novela 'Independencia'- porque "estoy buscando todos los escritores que hay en mi".

En el caso de la lengua ha confesado que en la creación "te peleas con ellas y tratas de sacarle todo el jugo", por lo que cada vez que escribo "lo vivo con una batalla", hasta el punto que se trata de "trabajar mucho para que no se note lo que he trabajado".

De hecho, Cercas ha indicado que lo hago "es que lo que escribo parezca muy fácil, escribiendo frases transparentes, precisa, y que sea aparentemente natural". Ha confesado que "adoro los libros fáciles de leer y difíciles de entender".

"La literatura es un placer, como el sexo, e igual que éste es una forma de conocimiento de nosotros mismos", ha añadido el escritor, que en su diálogo también se ha referido a que con la actualidad "vivimos una especie de dictadura del presente, fruto del poder de las redes sociales y el periodismo, que crea una realidad mutilada e irreal".

Ha afirmado que "los secesionistas se han apropiado del lengua, porque palabras como libertad o democracia las han tergiversado, y han colonizado por completo el lenguaje". Ha alertado de la "manipulación que han realizado del lenguaje".

Finalmente, y volviendo a la literatura ha asegurado que "solo hay dos clases de libros, los buenos y los malos", para, a continuación manifestar que "hay un prejuicio que considera que la buena literatura solo puede ser minoritaria", algo que no comparte ya que "la mejor novela del mundo, 'El Quijote', fue un best seller y en esa época no era un libro prestigioso como tampoco lo era Cervantes".

POSICIONAR EL ESPAÑOL EN INTERNET

En la inauguración, Prusén ha destacado sobre 'Futuro en Español' la "fuerza y dimensión de este proyecto con raíces genuinamente riojanas" y que se ha extendido, además de en La Rioja, a otras comunidades autónomas y fuera del país, en Latinoamérica. Ha señalado que las jornadas "son una pequeña fiesta del idioma para hacer de la palabra un recurso capaz de mejorarnos".

El rector de UNIR, por su parte, ha resaltado que la iniciativa "es una ocasión para reflexionar sobre el español y la importancia que reviste para quién la habla". Ha puesto en valor que "cada vez sean más los hombres y mujeres que sepan y hablen español, sea o no su lengua materna".

García-Peñuela ha destacado que UNIR "se siente implicada en la tarea común de hacer de La Rioja, cuna de la lengua, el lugar desde y dónde mejor se enseñe y se estudie y se empuje en la difusión del español".

La presidenta riojana, en su intervención, ha reclamado que "se siga produciendo en español, sin complejos", ya que es la segunda lengua "más hablada en el planeta por mas de 580 millones de personas, de los que 483 millones tienen el español como lengua madre". A ello, ha unido que la estudian 22 millones de personas en 111 países.

Ha destacado que se trata de una lengua "viva, en constante evolución", que tiene un "desafío importante que es su papel en la era digital", donde "tiene un margen de crecimiento intenso". Por ello, para concluir ha abogado "por posicionar el idioma en el mundo real, pero también en el digital".