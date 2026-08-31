El certamen de microteatro 'Badarán que hablar' culmina su 11ª edición con un 'Cabajo de Ceniza' como ganadora - 'BADARÁN QUE HABLAR'
LOGROÑO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
El certamen internacional de microteatro 'Badarán que hablar' ha cerrado su undécima edición tras dos jornadas en las que cinco compañías han convertido distintos espacios de Badarán en escenarios teatrales.
El público, como jurado del certamen, ha decidido el siguiente palmarés:
1.º Premio: Un caballo de ceniza, de Cía. Borbor.
2.º Premio: Son los padres, de Cía. Descansito.
3.º Premio: Consummatio, de Cía. Emovere Teatro.
4.º Premio: Va de nuevo, de Cía. Inspira.
5.º Premio: Servicio Andaluz de Empleo y Muerte, de Cía. La Traicionera.
Premio a la Mejor Interpretación: Jose Montiel, por Consummatio.
Para quienes no pudieron asistir a esta edición, habrá una nueva oportunidad de disfrutar de la obra ganadora en Actual 2027 dentro de la programación de Escenario Insólito que organiza la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja.
La organización quiere agradecer especialmente el apoyo del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Badarán, los voluntarios de la Peña Sopas de Ajo, Bodegas David Moreno, Bodegas Martínez Alesanco, Viñedos El Pacto, Rivalia Bodegas y Viñedos, Mostea, la Universidad de La Rioja y Santos Ochoa, así como a todas las personas que hacen posible el certamen.
Su compromiso resulta fundamental para mantener viva una iniciativa que, once años después, sigue creciendo y consolidando a Badarán como referente cultural.