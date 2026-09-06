Charlas, proyecciones de cortos y actividades para escolares en las Jornadas sobre Migración de Calahorra

Las jornadas se desarrollarán del 8 al 29 de septiembre - Marcos Moreno - Europa Press

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja organiza en su Centro Cultural de Calahorra las jornadas 'Pensar la migración', formadas por charlas, proyecciones de cortos y actividades para escolares.

Comenzarán el próximo martes, 8 de septiembre, y concluirán el día 29 y se realizan en colaboración con el Ayuntamiento de Calahorra a través de la convocatoria de subvenciones social e intercultural.

La conferencia 'Migraciones forzadas. Cuando el hogar deja de ser un lugar seguro', a cargo de Yanitza Torres Guillén, periodista experta en migraciones, inaugura las jornadas el martes, 8 de septiembre, a partir de las 19:30 horas.

Al día siguiente tendrá lugar la mesa redonda 'Cambiar de país: educación y cultura en la diáspora', con Paola Peregrino, Fares Khader, Wakas Akram y Natalia Abou-Garat Soto, y moderada por Fundación Caja Rioja. También tendrá lugar a las 19:30 horas.

El viernes será el turno de mirar la realidad de la migración a través del cine con una sesión de cortometrajes que coordina Octubre Corto, a las 19:30 horas. En total, se proyectarán cinco cortometrajes; se trata de 'Mar nuestro', 'Uno', 'Xiao Xiam', 'Kuruf' y 'Abimbowé'.

Las jornadas concluirán el día 29 de septiembre con unos talleres para escolares titulados 'Inmigración y bulos', a cargo de la asociación Rioja Acoge.

El objetivo de Fundación Caja Rioja es, según explica su gerente Carlos Fuentes, "poner el foco en una realidad global".

"La inmigración es un fenómeno social y una realidad compleja que, dependiendo del contexto y la gestión, puede convertirse en un desafío o problema estructural", ha explicado.

Desde la Fundación entienden "que es preciso reflexionar sobre ella, crear espacios de conversación y proponer soluciones que pasen por la convivencia y la interculturalidad, el conocimiento de las diferentes culturas y sociedades".

Fuentes, además, ha insistido en la necesidad de "comprender las diferentes realidades, huir de los titulares urgentes y dotarnos de herramientas que nos hagan entender qué pasa en el mundo y por qué la geopolítica y las relaciones internacionales nos deben importar para ayudarnos a entender mejor el mundo que habitamos".

Las jornadas están abiertas al público general, salvo la sesión para escolares, que se desarrollará en colaboración con los centros educativos.