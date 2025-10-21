Chavicar Sostenible premiada por "promover la inserción laboral en La Rioja a través de la Economía Circular"

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Chavicar Sostenible, la primera empresa de inserción que opera en La Rioja, ha sido reconocida en los galardones del 'Sustainability Day 2025' (Inspirando acciones para un mundo mejor), que organizan Compromiso RSE y Equipos&Talento. La motivación del premio es "por promover la inserción laboral en La Rioja a través de la Economía Circular". La gerente de la Fundación Cáritas Chavicar y Chavicar Sostenible, Esther Sueiro, agradece el galardón.

"Representa -detalla- un aval y un impulso a un proyecto que comenzó a finales de 2024 y principios de 2025 y que no ha sido fácil consolidar a lo largo de estos meses, nada lo es, pero que ya cuenta con 9 personas con contrato de inserción, lo que representa una enorme satisfacción".

La plantilla total de Chavicar Sostenible está formada por 26 personas y desarrolla todo el área medioambiental de Cáritas Chavicar, desde la recogida de la ropa en los contenedores, su traslado a la nava de tratamiento; el tratamiento, selección e higienización de la ropa, el etiquetado, así como la atención al cliente y venta en las tiendas de segunda mano de Logroño y Calahorra.

Del mismo modo, a través de Chavicar Sostenible se desarrolla el Servicio de Destrucción de Documentos Confidenciales, así como el reciclaje de diversos residuos no peligrosos. Sueiro recuerda que "el objetivo de Chavicar Sostenible es aunar la inserción laboral de personas vulnerables o que sufren largos periodos de desempleo en el mercado laboral a través de proyectos relacionados con el Medio Ambiente y la Sostenibilidad".

La gerente de Chavicar Sostenible reconoce que "este galardón es un impulso muy importante que participa de la consolidación del proyecto". La entrega del galardón será en los auditorios del Museo Reina Sofía de Madrid y Esther Sueiro estará acompañada al recoger el galardón de la responsable de las tiendas de Chavicar Sostenible, Ana Herce.

Además de la entrega de los premios, el 'Sustainability Day 2025' cuenta con un programa de conferencias y ponencias dirigidas a inspirar acciones a través de la presentación de proyectos de éxito de la mano de expertos en el sector.

Igualmente, cuenta con diferentes citas de talleres participativos sobre los temas que son tendencia actualmente en sostenibilidad y una zona de contacto entre empresas y profesionales y asociaciones. Desde Compromiso RSE sitúan el 'Sustainability Day 2025' y sus galardones en la realidad de que "la sostenibilidad no es una moda, ni unas imposiciones burocráticas, ni una presión por parte de clientes y consumidores, la sostenibilidad es un vector clave de competitividad y de futuro. Competitividad y sostenibilidad van unidas; es difícil crear valor para la empresa sino se crea valor para clientes, empleados y para la sociedad".