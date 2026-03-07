La CHE apunta a un descenso de caudales en las cabeceras de los ríos y aumento en los tramos bajos durante este sábado

Archivo - Crecida del Ebro en Logroño, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado hace unos minutos de que "los datos meteorológicos e hidrológicos estiman que hoy sábado 7 irán en disminución los caudales en las cabeceras de los ríos y afluentes de las cuencas que han experimentado crecidas el viernes 6 (desde el Leza hasta el Matarraña especialmente), mientras que crecerán los caudales en los tramos bajos de estos ríos".

En un comunicado, la entidad de cuenca indica "durante las últimas 24 horas se han registrado precipitaciones moderadas y persistentes en buena parte de la margen derecha del Ebro donde se han superado ampliamente los 30 l/m2, destacando el entorno del Moncayo, con cantidades incluso superiores a 100 l/m2".

Las últimas precipitaciones "han dado lugar a crecidas de diversa consideración en casi todos los ríos de la margen derecha, donde se ha superado el umbral amarillo de nivel de río en cuencas como las del Leza, Alhama y Huerva, siendo en todo caso, crecidas de carácter ordinario".

Durante las primeras horas del sábado "aún se podrían producir precipitaciones en buena parte de la margen derecha, donde podrían recogerse otros 10-20 l/m2". En el cuadrante sureste de la Cuenca también "son posibles precipitaciones de cierta intensidad que, localmente, acumulen 20 l/m2 en 1 hora".

Durante el domingo, "está previsto que se mantenga la situación de inestabilidad y se repetirán las precipitaciones por diversos puntos de la cuenca".

Así, la CHE apunta que "a lo largo de la jornada del sábado irán en disminución los caudales en las cabeceras de los ríos y afluentes de las cuencas que han experimentado crecidas el viernes (desde el Leza hasta el Matarraña especialmente), mientras que crecerán los caudales en los tramos bajos de estos, pudiéndose observar los valores más altos durante la madrugada o la mañana".

"Las lluvias de la madrugada podrían dar lugar a algún repunte de caudal, si bien se pronostica que sea de carácter similar al que ya se hubiera podido producir. La situación hidrológica debería quedar normalizada en muchas zonas de cara al final del sábado", añade.

Adicionalmente, "alguna de las crecidas que pueda producirse durante este sábado podría tener carácter súbito dentro de barrancos y cuencas menores, en especial, en el interior norte de Castellón (Bergantes) y tercio sur de Cataluña (Algás y tramo bajo del Ebro)".

Todos estos incrementos de caudal "se irán concentrando en el eje del Ebro que volverá a incrementar su caudal y superar valores de 500 m3/s en su tramo medio". Finalmente, "cabe destacar las laminaciones de caudal que están realizando los embalses de Terroba, Enciso, El Val y Las Torcas, fundamentalmente".

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos "estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en esta página web www.chebro.es y en @CH_Ebro". En su caso, "siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil".