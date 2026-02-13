La CHE prevé que el pico de la crecida del Ebro llegue a Logroño en el mediodía del domingo

Archivo - El río Ebro a su paso por Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA/ LOGROÑO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Esther Ruiz, ha estimado que el pico de la crecida ordinaria en el río llegará a Logroño al mediodía del próximo domingo, con entre 800 y 1.000 metros cúbicos por segundo.

Ruiz ha advertido de que se prevén precipitaciones este viernes y hasta la jornada del sábado de entre 70 y 100 litros por metro cuadrado en todo el norte de la cuenca, entre la cabecera, en Cantabria, hasta el nacimiento del río Aragón, si bien en este último caso serán mayoritariamente en forma de nieve, por lo que no habrá una reacción hidrológica "de gran entidad".

Con consecuencia, los ríos del entorno de la cabecera van a aumentar su caudal generando una crecida en el eje alto del Ebro, ha indicado la jefa del SAIH, quien ha subrayado que la previsión es que los valores se mantengan dentro de lo ordinario.

El organismo regulador estima que la crecida llegará a Miranda de Ebro (Burgos) aproximadamente la noche del sábado con un caudal de entre 400 y 600 metros cúbicos por segundo. A partir de ahí, se irá desplazando río abajo hasta llegar a Logroño en el mediodía del domingo, con entre 800 y 1.000 metros cúbicos por segundo.

Además, en paralelo, está previsto que se produzcan crecidas en las cuencas navarras del Ega, Arga y Aragón, este último en menor medida, ya que buena parte de la precipitación caerá en forma de nieve. En la estación de Etxauri, se estima un caudal de alrededor de 700 metros cúbicos por segundo en la tarde del sábado.

En todo caso, Ruiz ha remarcado que todas estas variaciones de caudales provienen de lluvias previstas, por lo que tienen todavía "un alto grado de incertidumbre". "A medida que estas lluvias se vayan materializando, podremos ir ajustando con mayor certitud estos datos", ha señalado.