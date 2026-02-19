CIBIR avanza en generación de conocimiento con nuevas investigaciones en Párkinson y cáncer pulmón, hepático y páncreas

El CIBIR avanza en generación de conocimiento con nuevas investigaciones relacionadas con el Parkinson y el cáncer pulmón, hepático y de páncreas - EUROPA PRESS

LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) continúa avanzando en la generación de conocimiento y talento con la presentación de dos nuevas unidades de investigación relacionadas con el Párkinson y el cáncer (de pulmón, hepático y de páncreas) con el fin de mejorar los procesos, tratamientos o terapias de dichas enfermedades.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, ha destacado la "atracción de talento y el ejemplo" de los profesionales encargados en estas nuevas unidades de investigación que "a pesar de su juventud tienen una gran experiencia" gracias también a sus trabajos en otros centros "tan potentes" como la Fundación Jiménez Díaz o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

PROCESO DE NEUROINFLAMACIÓN

En primer lugar, la investigadora principal de la línea de mecanismos moleculares en neurogeneración, María Izco, ha explicado que el objetivo principal de su línea de investigación "es estudiar y profundizar en los mecanismos responsables de las enfermedades neurodegenerativas, en concreto la enfermedad de Párkinson, en estadios iniciales de la enfermedad".

En su estudio cuenta con un foco "prioritario" como es "el proceso de neuroinflamación" que es "un mecanismo de defensa de nuestro cerebro que protege a las neuronas". Cuando éste está descontrolado -ha indicado- "es perjudicial".

Además, y como se ha demostrado, "cada vez hay más datos que aseguran que este proceso no solo es consecuencia de la propia enfermedad en sí sino que es un factor desencadenante de la misma" y, por tanto, "juega un papel muy importante en el inicio y progresión de la enfermedad".

CAMBIOS MOLECULARES

Por tanto, su proyecto está centrado en estudiar cuáles son estos cambios moleculares que se están produciendo en las células responsables de la neuroinflamación "con el objetivo de poder identificar nuevos biomarcadores tempranos de la enfermedad o nuevas dianas terapéuticas".

Para ello utilizan unas herramientas innovadoras "que son unas moléculas que se llaman vesículas extracelulares" que son "como unas pelotitas que liberan las células para comunicarse entre ellas y que tienen el potencial de poder reflejar los cambios moleculares que se están produciendo en las células de las que proceden".

De tal manera que, gracias a ello, "podríamos estar conociendo qué es lo que está pasando en el cerebro sin necesidad de hacer unas intervenciones invasivas".

EJE INTESTINO-CEREBRO

El objetivo de la línea también es abordar la enfermedad de Párkinson desde otras perspectivas, en concreto, el eje intestino-cerebro. En este sentido, expresa, "parece ser que en muchos pacientes la patología podría iniciarse en el intestino y de alguna forma enviar señales al cerebro donde se inicia, por ejemplo, este proceso de neuroinflamación que lleva a la muerte de las neuronas".

También se ha propuesto un proyecto para el Ministerio que está en evaluación y para abrir también las puertas de la línea a otra enfermedad neurodegenerativa como es la enfermedad de Alzheimer.

ESTUDIO DE LOS TELÓMEROS, "ESCUDOS PROTECTORES" DEL ADN

Por su parte, Sergio Piñeiro, responsable de la nueva unidad de telómeros y microambiente tumoral ha explicado que la línea de investigación que está llevando a cabo en el CIBIR, junto a su equipo, se basa en el estudio de los telómeros que se pueden definir como "pequeñas estructuras localizadas en los extremos de los cromosomas que protegen al ADN de su degradación y son esenciales, por tanto, para la división celular".

En concreto, los telómeros actúan como "escudos protectores" del ADN y, gracias a ellos, las células pueden copiarse correctamente.

En su proceso normal, prosigue el experto, estos telómeros se van acortando conforme vamos envejeciendo pero esta situación no ocurre en las células tumorales "que tienen unos mecanismos específicos que hacen el efecto contrario, alargar los telómeros y por eso se vuelven inmortales y se dividen de forma indefinida".

Ante estas evidencias lo que van a intentar es estudiar diferentes proteínas teloméricas -como biomarcadores y dianas terapéuticas potenciales en cáncer- y qué papel tienen estos telómeros en el microambiente tumoral, es decir, "en el ambiente que rodea a las células tumorales compuesto por vasos sanguíneos que nutren al tumor, células inflamatorias u otros componentes".

FUTURA APLICACIÓN EN PACIENTES

En defintiva, el objetivo final de la línea es investigar y obtener nuevas terapias potenciales para su futura aplicación en pacientes. También será investigar los mecanismos de resistencia de las células tumorales a los diferentes tratamientos que existen actualmente, enfocados en los telómeros, para ver cómo pueden modificar esas células tumorales para que resistan a los tratamientos.

En la actualidad se encuentran investigando el papel de diferentes proteínas teloméricas en cáncer de pulmón y ahora recientemente han comenzado un proyecto para estudiar también la implicación de, por ejemplo, la enzima telomerasa, que es la enzima que alarga los telómeros, en cáncer hepático y cáncer pancreático.

Además de estudiar estos diferentes tipos de cáncer y la aplicación de los telómeros en modelos animales, "lo vamos a estudiar en pacientes también, estudiando la expresión de estas proteínas y viendo también nuevas terapias que podamos investigar para sus futuras aplicaciones en pacientes", ha finalizado.