El CIBIR recibe el reconocimiento de la comunidad científica por sus avances en investigación sobre patologías pulmonares - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cáncer de Pulmón y Enfermedades Respiratorias del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) ha recibido el reconocimiento de la comunidad científica en el último Congreso Internacional de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM).

El foro se celebró recientemente en Tarragona y en el mismo participaron más de 600 investigadores y expertos provenientes de centros científicos de todo el mundo. Concretamente, el grupo científico del CIBIR presentó tres comunicaciones científicas en las que se expusieron los últimos resultados de sus líneas de investigación.

Entre ellas destacó la comunicación presentada por la doctora Icíar Paula López, que abordó el papel del eje IGF en la lesión pulmonar aguda asociada a COVID-19, y que recibió el premio a la mejor comunicación científica del congreso.

El trabajo presentado por la doctora López recogió asimismo los resultados obtenidos en la tesis doctoral defendida recientemente por el Dr.

Alfredo Urtubia sobre nuevas dianas terapéuticas en enfermedades respiratorias.

El galardón, patrocinado por la revista científica FEBS Open Bio, fue entregado durante el acto de clausura por Irene Díaz, representante de la publicación y vicepresidenta de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular.

Además de la comunicación premiada, el equipo del CIBIR presentó otras dos investigaciones en formato póster.

Una de las comunicaciones fue presentada por la doctora Lara Matilla y analizó las actividades antitumorales y fototóxicas de nuevos compuestos fotoactivos derivados del cisplatino.

Cabe destacar que estos compuestos son sintetizados por el grupo Materiales Moleculares Organometálicos (MATMO) de la Universidad de La Rioja.

Por último, la investigadora predoctoral Judith Beni participó con otra comunicación científica en la que describió nuevos modelos celulares para el estudio de la fibrosis en patologías pulmonares.

NOMBRAMIENTO

Durante la asamblea general de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular celebrada en el marco del congreso, el doctor José Manuel García Pichel, investigador principal de la Unidad de Cáncer de Pulmón y Enfermedades Respiratorias del CIBIR, fue elegido presidente responsable de las Conferencias Severo Ochoa, a propuesta de la junta directiva de la sociedad.

Las Conferencias Severo Ochoa son una iniciativa de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular en colaboración con la Fundación Carmen y Severo Ochoa para fomentar reuniones científicas monográficas de alto nivel y diseñadas para favorecer el intercambio de conocimiento y la interacción entre investigadores y ponentes.