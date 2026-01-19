El 9º ciclo 'Relatos Eróticos. Confesor' contará con oradores nacionales e internacionales y sensualidad en estado puro

Presentación de la novena edición del festival 'Relatos Eróticos. Confesor' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Oradores nacionales e internacionales formarán parte del cartel de la novena edición del festival 'Relatos Eróticos. Confesor' que tendrán lugar los viernes y sábados de todo el mes de febrero en Bodegas 'Vinícola Real-200 Monges', situada en Albelda de Iregua.

La directora de Enoturismo de 'Vinícola Real-200 Monges', Sara Arambarri, junto a la guía de Enoturismo de la bodega, Jessica Ramírez, ha presentado esta nueva edición que ofrecerá al público "una velada romántica, original y divertida".

Con diferentes opciones para disfrutar del festival (ya que dan la posibilidad de alojarse en el hotel, disfrutar de una cena o solamente acudir a los relatos), desde la bodega recuerdan que ésta es una propuesta cultural "muy singular". Se mezcla narración oral, erotismo y vino. "Una cita que ya se ha convertido en imprescindible en la agenda cultural de La Rioja gracias a la gran calidad artística que ofrece, con una mirada sugerente y cercana al erotismo".

EL PROGRAMA

Así las cosas, la bodega acogerá los próximos 6 y 7 de febrero la puesta en escena de 'Echale guindas al pavo' de la artista onubense, Irene Reina, "la reina del folclore" como ella misma se denomina. Su propuesta mezcla la tradición oral "con un poco de picardía y humor popular. Es un buen rato para reír, para mirar de reojo y contar verdades vestidas de cuento, arte y chispa".

Por su parte, el viernes 13 y el día de San Valentín, el 14 de febrero, la cita será con la artista internacional Sandra Rossi' que presentará 'Las travesuras de Eros'. Nacida en Buenos Aires pero afincada en Barcelona, es narradora profesional desde el año 2003. Sus relatos son mitológicos, textos de autor, cuentos populares... "que pellizcan y acarician".

Finalmente, el viernes 20 y el sábado 21 de febrero será el turno de Yoshi Hioki con 'La flor que palpita'. Este pintor japonés mezcla mundos artísticos y es narrador profesional de cuentos desde 1994. Ofrecerá mitos, relatos literarios de todas las épocas de Japón. 'La flor que palpita' es una narración oral con poemas cargados de erotismo, sensualidad y humor. "Mujer, belleza y libertad con una coreografía sutil a través de recitado de poemas de Akiko Yosano".

UNA BODEGA ES UN BUEN EJEMPLO DE ESPACIO CULTURAL

Con este festival, Arambarri ha destacado que es "un buen ejemplo" de cómo una bodega "puede ser un espacio cultural. Apostar por la narración oral es apostar por la cultura cercana, accesible y la emoción".

A ello se añade "la magia del directo". "Al tratarse de aforo pequeño -50 personas para los relatos- los asistentes están muy cerca del narrador y ponen en funcionamiento el mecanismo de la escucha activa".

El festival nació con el objetivo de recuperar el arte ascentral de contar historias desde una perspectiva lúdica y sensorial, contar el erotismo con humor, ironía y complicidad.

Y todo ello, con el vino como elemento simbólico y real de celebración a través de un formato cuidado que favorece la cercanía entre el público y el artista.

Además, como ha recordado, este festival riojano está hermanado con el festival de Cuentos Eróticos de la ciudad de Zamora que, este año, cumple 15 años. "Actualmente somos los dos únicos festivales de narración erótica en España, lo que demuestra el carácter singular y pionero de la propuesta".

Las tarifas para participar en el festival son las siguientes:

-- 280 euros. Hotel + cena + relatos (por pareja).

-- 75 euros. Cena + relatos (por persona).

-- 22 euros. Relatos (por persona).

La cena comenzará a las 21,00 horas y a partir de las 23,15 horas comenzarán los 'Relatos Eróticos'.