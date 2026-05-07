Cifran en un 90% el seguimiento en La Rioja de la huelga de educación infantil y critican "abusivos" servicios mínimos

Concentración de trabajadoras de educación infantil de 0-3 años frente al Parlamento riojano - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO, convocante de la huelga a nivel nacional en educación infantil de 0 a 3 años, ha cifrado en un 90 por ciento el segumiento de la jornada de protesta en La Rioja, al tiempo que han criticado los "abusivos servicio mínimos" que, según ha avanzado el

secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de La Rioja, Pedro Antolín, "los vamos a llevar a los tribunales".

Ha sido en la concentración, que a la 12,00 horas, han desarrollado trabajadores del sector - que engloba entre 400 y 500 en la región- frente al Parlamento de La Rioja. Allí, han desplegado una pancarta en la que se podía leer '0-3 en lucha. ¡Soluciones ya!' . Además han portado carteles con lemas como '¡Galiana escucha, estamos en lucha'!; 'El perro López era muy silencioso hasta que ladró...bajadas de ratios, ya!': o 'El 0-3 también es educación'.

Además, en la protesta, en la que se han hecho acompañar de silbatos, se han coreado gritos como "Nos llaman guarderías y no lo son...se llama educación'; "¡Galiana escucha, estamos en lucha!"; o "Educamos, no guardamos".

Antolín ha afirmado que "es el momento en que el gobierno, tanto autonómico como central, sepan qué quieren hacer con la educación de 0 a 3 años", ya que "es una etapa educativa más que tienen que apostar por ella, y tienen que dejar tiempo a las profesionales para preparar estas clases".

Ha apuntado que "tienen que bajar la ratio que son imposibles en este momento en La Rioja, debido a que hasta 20 niños y niñas pueden tener una persona a su cargo", po lo que "me contarán qué pueden hacer con esa ratio a nivel educativo con estos niños y niñas".

El secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de La Rioja ha asegurado que "tienen que apostar por ese desdoble, esa pareja educativa en estos centros educativos, y, sobre todo hasta los cinco años tienen que tener claro que es el desarrollo mayor del cerebro de un niño y de una niña". Por ello, ha señalado que su sindicato "ha apoyado a este colectivo, va a seguir apoyándolo y haremos cuantas manifestaciones, huelgas o movilizaciones requiera para conseguir los objetivos".

Desde la plataforma, Ivonne Karina ha añadido que "necesitamos recursos materiales y personales para poder dar una educación de calidad, además de contar con un salario digno, acorde a nuestras responsabilidades que tenemos en las aulas".

Delegada de CCOO ha indicado que "es un trabajo totalmente vocacional", pero ha puesto el foco en que su sindicato no firmó el acuerdo "porque este convenio que llevamos ahora lo que hace es prolongar la precariedad; recibimos un salario mínimo y claro, con ello es que no se llega a vivir".

Por su parte, la portavoz de la Plataforma, Marta López, ha reclamado que "queremos que se nos considere como personal docente, ya que somos personas cualificadas, tenemos nuestros estudios y que no se nos considere una guardería, ya que somos una escuela infantil".

"Centros donde cada día se aprende, se enseña, tenemos una programación y no podemos más, estamos agotadas, salimos todos los días del aula tristes, enfadadas, porque las manos no nos dan para más, entonces queremos que eso nos escuche y que se nos haga caso", ha concluido.