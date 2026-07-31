Cinco heridos tras la colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en la N-232, en Ausejo (La Rioja) - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas esta tarde tras un accidente de tráfico por la colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en la N-232, punto kilométrico 376,500, del término municipal de Ausejo (La Rioja). De los heridos, dos están graves, una mujer en estado crítico y otros dos de carácter menos grave.

La Guardia Civil ha informado de que el suceso se ha producido alrededor de las 17,00 horas de este viernes. Tras el choque, varias personas han quedado atrapadas en el interior de los vehículos implicados.

Tras el siniestro, la carretera N-232 ha permanecido completamente cortada al tráfico durante aproximadamente una hora y media, mientras los servicios de emergencia llevaban a cabo las labores de excarcelación de los heridos y la retirada de los vehículos implicados.

Durante ese tiempo, la circulación ha sido desviada por el punto kilométrico 375, en sentido ascendente, y por el 380, en sentido descendente.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de La Rioja se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas y circunstancias en las que se ha producido el accidente.