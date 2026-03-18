Cinco heridos leves en una colisión por alcance de dos vehículos en Arnedo

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LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas leves en un accidente de tráfico, a las 08,41 horas, al colisionar por alcance dos vehículos en el cruce de las carreteras LR-123 con LR-124 en el municipio de Arnedo. Han sido trasladadas, según ha señalado el SOS Rioja 112, al Centro de Salud de Arnedo.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. El SOS Rioja ha apuntado que el suceso ha sido provocado al tratar de evitar colisionar con otro vehículo que no ha respetado la prioridad en la incorporación.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil, Policía Local y se han movilizado Bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.